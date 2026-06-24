Inglaterra puede clasificarse del Grupo L en el Mundial esta noche con una victoria sobre Ghana.

Los Tres Leones impresionaron en su primer partido la semana pasada, finalmente superando a Croacia para ganar 4-2 y marcar la pauta en el grupo.

Ghana siguió más tarde esa misma noche, venciendo a Panamá gracias a un gol en el minuto 95 de Caleb Yirenkyi.

Eso significa que el equipo de Carlos Queiroz avanzará si pueden dar la sorpresa esta noche.

Dónde ver Inglaterra vs Ghana: TV y transmisiones en línea

Inglaterra contra Ghana comienza el martes por la noche a las 9 pm hora del Reino Unido. Puedes verlo en BBC 1 y transmitirlo a través de iPlayer.

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Estadísticas para Inglaterra vs Ghana

– Los equipos se han enfrentado solo una vez antes, jugando un empate amistoso 1-1 en Wembley en 2011 – La victoria de Ghana sobre Panamá fue su primera victoria en siete juegos – Inglaterra ha ganado nueve de sus últimos 11 partidos – Inglaterra perdió su último juego contra un equipo africano, cayendo 3-1 ante Senegal en junio de 2025.

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