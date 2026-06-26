Clasificación de los mejores defensores, desde los que arruinan el juego hasta...

25 de junio de 2026, 07:00 AM ET

¿Quiénes son los mejores jugadores defensivos en el fútbol universitario que entran a la temporada 2026?

ESPN encuestó a más de 20 miembros del personal de oficinas centrales en todo el deporte, incluidos directores generales, directores de personal de jugadores y directores de exploración, para averiguar quiénes consideran los mejores jugadores que regresan al país.

Intentar reducir esta lista de linieros defensivos, apoyadores, esquineros y safeties de élite a solo 10 jugadores fue una tarea difícil, especialmente considerando que más de 40 jugadores recibieron votos. El debate comienza con una carrera de dos hombres por el puesto número 1 que generó un debate interesante sobre el valor posicional en el nivel universitario.

Nuestro panel de expertos en personal valoraba en general la producción probada y el potencial profesional por encima de todo con sus votos, pero hubo algunas selecciones sorpresa sobre quiénes esperan que se conviertan en estrellas emergentes este otoño.

Ránkings anteriores: Corredores | Receptores | Jugadores no quarterbacks | Nuevos 100 mejores

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También recibieron votos

Ala defensiva: Damon Wilson II, Miami; Anthony Smith, Minnesota; Clev Lubin, Louisville; John Henry Daley, Michigan; Quincy Rhodes Jr., Arkansas; Will Heldt, Clemson; Adam Trick, Texas Tech; Trey White, Texas Tech; Kenyatta Jackson Jr., Ohio State; Matayo Uiagalelei, Oregon; Mandrell Desir, Florida State

Liniero defensivo: David Stone, Oklahoma; A.J. Holmes Jr., Texas Tech; Mateen Ibirogba, Texas Tech; Kemari Copeland, Virginia Tech

Apoyador: Kyngstonn Viliamu-Asa, Notre Dame; Chris Cole, Georgia; Xavier Atkins, Auburn; Keaton Thomas, Ole Miss; Rolijah Hardy, Indiana; Suntarine Perkins, Ole Miss; Whit Weeks, LSU; Cole Sullivan, Oklahoma; Austin Romaine, Texas Tech; Owen Long, Arizona State

Esquinero: DJ Pickett, LSU; Kelley Jones, Mississippi State; Zabien Brown, Alabama; Brice Pollock, Texas Tech

Safety: Koi Perich, Oregon; Bryce Fitzgerald, Miami