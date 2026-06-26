EN VIVO – Turquía vs EE. UU.

El United States tiene la oportunidad de completar una fase de grupos perfecta cuando se enfrenten a Turquía, que ya está eliminada, esta noche.

Los hombres de Mauricio Pochettino han sorprendido a muchos con su enfoque de alta intensidad que ha sido recompensado con victorias sobre Australia y Paraguay.

Están garantizados para terminar en la cima del Grupo D, pero les gustaría entrar en la ronda de 32 con impulso.

Turquía regresará a casa este fin de semana después de un torneo desesperadamente decepcionante, durante el cual dominaron los partidos contra Paraguay y Australia y salieron con las manos vacías. En los dos partidos consiguieron 62 tiros pero no lograron anotar ningún gol.

¿Dónde ver Turquía contra Estados Unidos: TV y transmisiones en línea?

Turquía contra Estados Unidos comienza a las 3 am en la madrugada del viernes hora del Reino Unido. Se transmitirá en ITV1 y STV y estará disponible para transmitir a través de ITVX y el STV Player.

Estadísticas para Turquía contra Estados Unidos:

– Turquía no ha ganado un partido en las finales de la Copa del Mundo desde la final por el tercer lugar de 2002, cuando vencieron al anfitrión, Corea del Sur. – Turquía no ha pasado tres partidos sin anotar desde 2010/11. – Los equipos se han enfrentado cinco veces anteriormente, con ambos lados disfrutando de dos victorias. – Estados Unidos nunca antes ha ganado tres juegos consecutivos en una Copa del Mundo.