El FMI dice que el regreso de Argentina a los mercados de deuda está en manos de Milei – Buenos Aires Herald

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó los avances realizados por el gobierno de Milei en materia de estabilización económica, caída de la inflación y aumento de las reservas. El fondo agregó que el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda depende de las propias autoridades del país.

El mensaje provino de Julie Kozak, directora del departamento de comunicaciones del FMI, en su conferencia de prensa habitual en Washington.

“Argentina continúa logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, fortaleciendo la resiliencia económica y la resiliencia del país y creando una economía más abierta y eficiente”, dijo.

También señaló que “el crecimiento ha continuado, la inflación está cayendo, las reservas internacionales se están reconstituyendo y las condiciones de financiamiento han seguido mejorando para Argentina”.

El PIB de Argentina creció un 2,3% en el primer trimestre de 2026, según datos del instituto de estadísticas INDEC publicados esta semana.

El Banco Central, por su parte, cumplió su objetivo de compra de dólares con el FMI por 10.000 millones de dólares para todo el año en sólo seis meses, mientras que la inflación volvió a desacelerarse en abril (2,6%) y mayo (2,1%) después de alcanzar un máximo en marzo (3,4%).

En otro momento de la sesión informativa, Kozak abordó la reforma laboral impulsada por Milei y señaló que todavía es demasiado pronto para evaluar sus resultados: “La reforma laboral que se ha implementado recientemente es relativamente nueva, es relativamente reciente, y el efecto de este tipo de reformas tarda en emerger”.

El objetivo, añadió Kozak, “es apoyar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado laboral”.

¿Un regreso a los mercados extranjeros?

El portavoz del FMI declinó opinar sobre si ahora es el momento adecuado para que el gobierno argentino regrese al mercado internacional de deuda.

“Las decisiones sobre el momento y las condiciones de acceso al mercado son decisiones finales que deben tomar las autoridades”, subrayó.

Poco antes, sin embargo, había señalado que la evolución de los indicadores financieros respalda la perspectiva de recuperar el acceso a la financiación extranjera.

“El sentimiento del mercado hacia Argentina se ha vuelto más favorable, y esto se refleja en las mejoras realizadas por dos agencias de calificación crediticia”, dijo Kozak, refiriéndose a Fitch y S&P Global Ratings.

Destacó los “continuos esfuerzos” del gobierno argentino para fortalecer las reservas del Banco Central, lo que “en última instancia ayudará a respaldar el acceso duradero a los mercados de capital nacionales e internacionales a lo largo del tiempo”.

Sobre los compromisos financieros de Argentina con el FMI, el portavoz dijo: “Argentina ha realizado todos sus pagos al Fondo y estamos seguros de que continuará haciéndolo”.

El riesgo país argentino viene cayendo sostenidamente en los últimos meses.

En abril, el índice EMBI+ de JPMorgan rondaba los 520 puntos básicos, pero después de las mejoras de la calificación de la deuda soberana de Argentina y la resolución provisional del conflicto en Medio Oriente, cayó a 425 puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años. Actualmente se ubica en 435 puntos.

El gobierno de Milei apuesta fuerte a reducir el riesgo país. Eso permitiría a Argentina regresar a los mercados internacionales para refinanciar su deuda externa sin depender de prestamistas multilaterales, pagar los vencimientos en efectivo mediante la acumulación de reservas o aceptar tasas de interés excesivamente altas.

Aun así, y a pesar de la constante caída del riesgo país, el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha subrayado repetidamente que preferiría esperar a que los costos de financiamiento caigan incluso más que los niveles actuales.

En comparación, el riesgo país de Brasil se ubica en 176 puntos, el de Chile en 82 y el de Uruguay -el más bajo de América Latina- en 59.

Hasta ahora, el gobierno argentino ha preferido colocar bonos en dólares en el mercado de deuda interno y recurrir a fondos de sus últimos acuerdos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).