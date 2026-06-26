Los votantes de California considerarán una medida en noviembre para aumentar los impuestos a los multimillonarios.

California votantes considerarán una propuesta controvertida en noviembre para aumentar temporalmente los impuestos a los multimillonarios después de que el sindicato que respalda la medida anunciara el jueves que seguirá adelante a pesar de la presión de los críticos para retirarla.

La propuesta, respaldada por el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Salud del SEIU Oeste, impondría un impuesto único del 5% a las personas cuyo patrimonio neto exceda los $1 mil millones y que residían en el estado a partir del 1 de enero de 2026. El objetivo es generar $100 mil millones en ingresos, principalmente para financiar el sistema de Medicaid del estado después de los recortes federales.

“Estoy totalmente a favor de esto”, dijo el presidente del sindicato, Dave Regan, en una llamada de Zoom, agregando que los opositores a la propuesta están “totalmente desconectados”.

El gobernador demócrata Gavin Newsom y muchos aliados tradicionales del sindicato se oponen a la medida. Argumentan que es una solución temporal para un problema continuo y que llevaría a los ultrarricos a abandonar el estado, llevándose consigo el dinero que contribuirían en impuestos sobre la renta. Newsom, quien está considerando postularse a la presidencia mientras se prepara para dejar el cargo en enero, generalmente ha sido contrario a los aumentos de impuestos durante su tiempo como gobernador.

Una coalición de grupos de atención médica, educación y vivienda, incluida la Asociación Médica de California y la Asociación de Juntas Escolares de California, se unieron la semana pasada para luchar contra el impuesto.

“El peligroso impuesto a la riqueza amenaza directamente la financiación vital para la educación y las escuelas, la atención médica y las clínicas, la seguridad pública y los proyectos de infraestructura al hacer que los ingresos de California sean aún más volátiles”, dijo la coalición en un comunicado.

Brian Brokaw, asesor político de Newsom que lidera un comité político en contra del impuesto, dijo que “hacer huir la base impositiva sostenible del estado por un golpe de una sola vez es una mala política y un trato aún peor para los 40 millones de californianos que se quedarán sosteniendo la bolsa”.

Según la propuesta, el estado gastaría el dinero generado por el impuesto durante varios años. La Oficina de Análisis Legislativo no partidista estima que la propuesta generaría decenas de miles de millones de dólares en los primeros años, pero que los ingresos por impuestos sobre la renta disminuirían posteriormente en cientos de millones de dólares anuales.

Muchos de los magnates de la tecnología del Valle de Silicona que se oponen a la medida ya han trasladado sus activos a otros estados o han amenazado con hacerlo para evitar el posible impuesto. También han gastado millones para tratar de derrotarlo.

Desde que se anunció la propuesta en octubre, el cofundador de Google, Sergey Brin, ha donado $82 millones a un comité político llamado Building a Better California que respalda una variedad de iniciativas diseñadas para disminuir la propuesta de impuestos a los multimillonarios. Ha recaudado más de $118 millones, contando las contribuciones de Brin, de menos de una docena de donantes.

California depende de su 1% superior de ingresos para casi la mitad de sus ingresos por impuestos personales.

El sindicato ofreció reducir su propuesta la semana pasada, pidiendo a Newsom que respaldara un impuesto del 2% a los multimillonarios en su lugar. Pero la oficina del gobernador dijo que la tasa más baja no cambiaba su postura.

El impuesto propuesto puede haber despertado el interés de muchos demócratas porque llega en un momento en que están particularmente preocupados por la asequibilidad, la desigualdad de ingresos y los recortes federales a los programas gubernamentales, dijo Martin Gilens, profesor de ciencias políticas de la Universidad de California, Los Ángeles.

“Hay una especie de tormenta perfecta que refuerza inclinaciones preexistentes a simpatizar con la idea de aumentar los impuestos a los adinerados”, dijo.

Pero hay un problema. El apoyo a las iniciativas electorales a menudo disminuye a medida que se acerca la elección, y si la medida se aprueba, es probable que enfrente desafíos legales, dijo Gilens.