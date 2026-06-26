Corazones nombran a Vrancken tras la salida de McInnes a Rangers

El objetivo de Wouter Vrancken es desafiar a los pesos pesados de Glasgow, Celtic y Rangers, por el título de la Premiership escocesa, después de ser nombrado nuevo entrenador jefe de Hearts.

Vrancken firmó un contrato por dos años en Tynecastle el jueves, reemplazando a Derek McInnes, quien se marchó a Rangers la semana pasada.

El ex entrenador de 47 años estuvo al mando del equipo de la Pro League belga, Sint-Truiden, y los llevó al tercer lugar en la tabla la temporada pasada, su mejor posición en 60 años.

También fue nombrado Entrenador del Año de la división, pero decidió dejar el club al final de la campaña 2025-26 para buscar otras oportunidades en Europa.

Se informó que Vrancken estaba interesado en Anderlecht, Burnley, Lorient y Ludogorets, pero optó por la oportunidad de dirigir a Hearts.

“El objetivo es competir con los equipos de Glasgow y tratar de superar nuevamente y tener una buena temporada, intentar luchar por los primeros puestos”, dijo Vrancken.

“Lucharemos por lo mejor. Tuvieron un aroma de título el año pasado, eso es lo más bonito por lo que jugar.”

Todo el mundo quiere jugar por esos puestos, y tenemos que hacer todo lo posible para llegar al nivel y obtener los Hearts que quiero ver.

“Primero, ser lo mejor posible en esto, luego podemos tener otra gran temporada.”

Junto con Sint-Truiden, Vrancken también ha dirigido a Lommel, Mechelen, Genk y Gent en su país natal, supervisando 331 partidos en su carrera como entrenador hasta ahora.

De esos partidos, Vrancken ha ganado 165 en todas las competiciones (E73 P93), con un promedio de victorias de poco menos del 50%, aunque tiene un duro acto que seguir en Hearts.

McInnes solo dirigió Hearts por una temporada, pero casi los lleva al título de la Premiership escocesa, aunque falló en el último día de la temporada.

Hearts entró en su último partido contra Celtic sabiendo que un empate sería suficiente para asegurar su primer título de primera división desde 1960, pero dejaron escapar una ventaja en su derrota por 3-1.

Estuvieron en la cima de la tabla durante 250 días y pasaron 226 días en lo más alto desde octubre.

El primer partido competitivo de Vrancken al mando de Hearts será el partido de ida de su eliminatoria de la Champions League contra Sturm Graz en la segunda ronda de clasificación el 21 de julio.