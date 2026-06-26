Japón 1-1 Suecia

Japón y Suecia progresaron del Grupo F de la Copa del Mundo después de empatar en Dallas.

El delantero del Celtic, Daizen Maeda, puso a Japón en ventaja, pero luego el extremo del Newcastle, Anthony Elanga, marcó un gran gol para llevar a Suecia a cuatro puntos y un lugar en los octavos de final.

Japón ahora jugará contra Brasil en Houston, mientras que Suecia tendrá que esperar para conocer a sus oponentes después de terminar tercero pero con pronósticos de jugar contra Francia.

Ambos equipos sabían que se clasificarían con un empate, lo que llevó a una primera mitad quizás comprensiblemente tranquila.

Sin embargo, Japón fue el mejor equipo y tomó la delantera cuando Maeda culminó una genial jugada.

Pero Suecia, que estuvo plano durante gran parte del tiempo, encontró un momento de clase de Elanga para obtener el punto que necesitaban.

Japón terminó invicto en la fase de grupos por segunda vez, habiendo hecho lo mismo en 2002 cuando fueron anfitriones junto con Corea del Sur.

Keito Nakamura tuvo el momento más destacado de los primeros 45 minutos con un disparo que requirió una excelente atajada de Jacob Zetterstrom.

El director técnico de Suecia, Graham Potter, contaba con un ataque de la Premier League compuesto por Alexander Isak, Elanga y Viktor Gyokeres, pero no lograron crear nada en la primera mitad.

En total, el 61% de los goles de Japón en Copas del Mundo han sido marcados en la segunda mitad, y Maeda pronto produjo otro. Fue merecido y encantador, ya que Ritsu Doan abrió a Suecia con un buen pase, Maeda controló el balón y lo colocó en la esquina lejana.

Eso pareció despertar a Suecia y Elanga marcó un maravilloso gol en solitario al cortar hacia adentro y marcar un potente remate desde fuera del área.

Con los Países Bajos ganando el grupo, ambos equipos parecían contentos de seguirlos hacia los octavos de final.