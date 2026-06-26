La selección masculina de EE. UU. debe prestar atención a las lecciones aprendidas en la derrota de la Copa del Mundo.

INGELWOOD, California — Al sonar del silbato final en el estadio SoFi, resultaba difícil saber qué pensar de la derrota 3-2 del equipo nacional de hombres de Estados Unidos ante Turquía. ¿Debería estar frustrado por conceder un gol ganador tardío? ¿O debería encontrar consuelo en una actuación que vio a algunos de los jugadores menos experimentados del equipo crecer en el juego?

Probablemente haya un poco de ambas cosas. En momentos del primer tiempo, Estados Unidos se vio abrumado por la destreza técnica de Turquía. Pero los estadounidenses respondieron con una valiente actuación en la segunda mitad que parecía llevarlos hacia un empate 2-2. Sin embargo, Turquía tuvo la última palabra, con Kaan Ayhan marcando en el octavo minuto de tiempo de descuento para asegurar una victoria por 3-2 para las Estrellas de la Media Luna. Un golpe duro sin duda, y que servirá como lección para el USMNT.

No es que muchos de los jugadores lo estuvieran viendo de esa manera.

“Creo que esta noche quizás sea solo un paso atrás, pero nuevamente, sabemos que si queremos vencer a equipos buenos, tenemos que jugar más de 90 minutos de fútbol duro y obtener resultados”, dijo el defensor Chris Richards, quien tuvo la noche libre. “Así que para nosotros, vemos lo positivo de esta noche. Obviamente, cada partido tendrá algunas cosas negativas de las que se puede aprender. Así que solo lo estamos usando como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un golpe anímico”.

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El manager de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se sintió obligado a enfatizar la imagen más grande, que es el USMNT el que avanza en la competencia.

“El ánimo es como que volvemos a casa esta noche y Turquía se queda”, dijo. “Necesito recordarte y recordarle a todos que ganamos el grupo. Lo siento chicos, ganamos”.

Fue una actuación que de ninguna manera era una obra maestra, con enormes altibajos entre juego positivo y negativo. Esto era de esperar dado que Pochettino alineó un equipo muy rotado. El juego de los estadounidenses se vio favorecido por el regreso de Christian Pulisic; su entrada en el minuto 58 — sus primeros minutos en el torneo desde que salió en el entretiempo en el partido inaugural contra Paraguay — hizo que Estados Unidos se viera inmediatamente más fluido en el ataque. Antes de su entrada, Estados Unidos había dependido en gran medida de jugadas a balón parado. Se vio cuánto mejor son los anfitriones cuando Pulisic está en el campo.

La rotación de la alineación fue algo en lo que Pochettino había insinuado antes del partido, especialmente con cuatro de sus titulares habituales — Tyler Adams, Folarin Balogun, Antonee Robinson y Richards — con tarjetas amarillas. La idea, en parte, era evitar arriesgar que fueran amonestados de nuevo y se suspendieran para la ronda de 32. Con el primer lugar en el grupo asegurado, y con Turquía eliminada, había poco en juego, en términos de competencia. Por esa razón, también hubo una inclinación a dar tiempo de juego a aquellos que habían estado mayormente en el banquillo hasta ahora en esta Copa del Mundo y darles algo de práctica que podría ser útil más adelante.

Resultó que solo el mediocampista Weston McKennie y el delantero Ricardo Pepi mantuvieron sus puestos en la alineación titular. Vincenzo Montella, el director técnico de Turquía, quien probablemente será despedido después del torneo, también rotó su alineación, haciendo siete cambios, aunque los peligrosos Arda Güler y Kenan Yildiz estaban en el campo.

Si eso parecía ser una receta para el caos, bueno, eso fue precisamente lo que sucedió. Auston Trusty adelantó a Estados Unidos con un gol en el tercer minuto cuando un corner de Sebastian Berhalter le cayó en el segundo palo, permitiéndole disparar a portería. Pero una falta de Berhalter en el minuto 19 que le valió una tarjeta amarilla pareció motivar a Turquía, y jugó con intensidad el resto de la mitad que resultó en dos goles, el primero de Güler en el minuto 10 y el segundo de Orkun Kökcü en el minuto 31.

En ambos goles, los defensores centrales Mark McKenzie y Miles Robinson lucharon enormemente, leyendo mal las situaciones y sin marcar en el área. El mediocampo de Estados Unidos tampoco hizo mucho para proteger la línea defensiva, con un pase que desmoronó la defensa de Güler en el minuto 31 encontrando a Eren Elmali por la banda izquierda, y su pase al centro encontró a Kökcü completamente solo para marcar.

Pero la segunda mitad vio a un lado estadounidense revitalizado recuperar la ventaja emocional en el juego, con Berhalter golpeando su disparo desde fuera del área en el minuto 49. También hubo oportunidades para tomar la delantera, solo para que Turquía la arrebatara en el último momento.

“Creo que en ciertos momentos tal vez podríamos haber controlado el juego un poco mejor y también haber tenido mejor control del balón en su mitad, especialmente nuestra posición también”, dijo Berhalter.

“La primera mitad parecía que estábamos un poco por todos lados. Quizás demasiados jugadores detrás del balón y no suficientes delante del balón. Pero sí, nuevamente, este es un grupo que estaba listo y con ganas de jugar. De nuevo, estoy orgulloso de todos y creo que todos deberían estar orgullosos de sí mismos”.

¿Hizo Pochettino lo correcto al rotar su plantilla? Incluso con el resultado, habría que decir que sí. Si Estados Unidos avanza profundo en el torneo, la profundidad tendrá que jugar un papel. Que Estados Unidos volviera al partido habrá dado a algunos de los intérpretes de segundo nivel una experiencia valiosa. Si alguno de los jugadores con tarjetas amarillas hubiera sido amonestado, Pochettino habría sido objeto de una oleada de críticas.

Más importante aún, el equipo creció en el juego, adaptándose al ritmo y la intensidad del juego en la segunda mitad. Berhalter fue el ejemplo principal de esto, recuperándose de algunos momentos difíciles en la primera mitad para marcar el gol del empate en la segunda. Que Estados Unidos haya podido remontar dará un impulso a la psique colectiva. Que lo dejaran escapar quedará en la mente y actuará como recordatorio de que mantener la compostura y la concentración en las etapas finales de un partido es vital.

“Cada partido es importante para nosotros. Cada partido, queremos salir y ganar”, dijo el defensor McKenzie, quien jugó los 90 minutos completos. “No venimos a esto sintiendo que es un partido gratis. No, queríamos ganar y, desafortunadamente, no lo hicimos, pero al mismo tiempo, creo que es otro paso para este grupo para descubrir qué necesitamos mejorar, como siempre. Y ahora tenemos la ronda de 32 que se avecina en unos días. Así que, lo más importante es que nos recuperaremos, nos reagruparemos y seguiremos adelante”.

Incluso con la derrota, todavía hay razones para creer que Estados Unidos puede hacer una carrera profunda en este torneo. El regreso de Pulisic en particular dará al equipo estadounidense la confianza. El ataque del USMNT no se había visto igual desde que salió del partido contra Paraguay. En su ausencia, la capacidad de Estados Unidos para presionar al oponente y crear oportunidades a partir de pérdidas de balón, así como maximizar las oportunidades de balón parado, lo había llevado adelante. Pulisic no estuvo exento de momentos bajos tampoco, ya que fue superado por Güler en la jugada del gol ganador de Turquía. Pero es el juego de ataque dinámico lo que permitirá al USMNT vencer a los equipos que encontrará en los rondas eliminatorias. Pulisic, quien tuvo un disparo que se estrelló en el poste, es la clave para lograrlo.

En cuanto a la profundidad del equipo, este partido planteó casi tantas preguntas como respuestas. Ciertamente, la línea defensiva necesita a sus jugadores disponibles y sanos de primera elección. El portero Matt Turner también tuvo momentos dudosos, incluido el pase final en el gol ganador que le pasó entre las piernas. Tim Weah admitió que la actuación del jueves no fue de su mejor nivel, y fue sustituido por Pulisic 13 minutos en la segunda mitad.

“Creo que fui el único jugador decepcionante ahí hoy”, dijo. “Quiero decir, ves el partido y solo siendo honesto. Creo que todos los demás estaban al nivel adecuado y todos jugaron bien. Creo que todos los que estuvieron ahí hoy se merecían estar ahí. Personalmente, no creo que yo”.

No será necesario repetir la situación de indagar tan profundamente en la lista del equipo con las tarjetas amarillas eliminadas para la próxima etapa y los jugadores recuperándose de lesiones. No solo Pulisic necesita regresar; Richards, Adams, “Jedi” Robinson y otros tendrán que regresar también. La esperanza es que Pochettino utilice su banquillo con prudencia y cuidado a medida que aumenten las apuestas.

Hubo mucha discusión antes del partido sobre cómo Estados Unidos corría el riesgo de perder impulso si perdía contra Turquía. De hecho, Estados Unidos podría haber perdido algo, pero también podría beneficiar al equipo a largo plazo. El partido fue un recordatorio de que nada puede darse por sentado. Con la ronda de 32 acercándose, los estadounidenses serán muy conscientes de que tendrán que estar en su mejor forma para seguir sumando victorias.