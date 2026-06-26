Los Backstreet Boys registran sus voces, uniéndose a Taylor Swift y otros para luchar contra las falsificaciones profundas de IA.

Los Backstreet Boys están solicitando la marca registrada del sonido de sus voces, uniéndose a Taylor Swift y a un creciente coro de estrellas de la música que intentan protegerse contra la clonación de voz y los deepfakes de inteligencia artificial.

En una presentación el miércoles (24 de junio) en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU., la icónica boy band solicitó un registro de marca en un clip de audio de la banda diciendo “Hola, somos los Backstreet Boys”.

Lionel Richie solicitó la marca de su voz a principios de este mes, y Swift hizo lo mismo meses antes. Las mayores estrellas de la música están preocupadas por el poder de la inteligencia artificial para crear contenido falso realista en internet, y por su actual falta de armas legales para combatirlos.

Las presentaciones, obtenidas y revisadas por Billboard, fueron informadas por primera vez por Josh Gerben, un abogado de marcas no relacionado con el asunto. Citaban un clip de audio de los cinco miembros de la banda gritando esa línea al unísono. El abogado de la banda no respondió de inmediato a una solicitud de comentario el viernes (26 de junio).

Las marcas registradas de sonidos son relativamente raras. NBC posee una por sus famosas campanas, y AFLAC posee una por un pato graznando su nombre, pero las marcas a menudo cubren nombres de marcas, logotipos y otros símbolos visuales que ayudan a los consumidores a identificar bienes y servicios.

El crecimiento de la tecnología AI ha hecho mucho más fácil imitar voces, inundando Internet con contenido engañoso y dejando a las estrellas con pocas opciones. El nombre, la semejanza y la voz de un individuo han sido protegidos históricamente por leyes de publicidad, pero esas leyes tienen limitaciones y no existe una ley federal que esté diseñada específicamente para abordar el problema.

Una ley federal diseñada para abordar ese problema, la Ley NO FAKES, pasó un comité clave del Congreso la semana pasada y cuenta con un creciente respaldo. La ley prohibiría las réplicas digitales de la voz o semejanza visual de alguien y requeriría que las plataformas tecnológicas eliminen ese contenido.

En ausencia de dicha legislación, las celebridades han recurrido a medidas provisionales, como usar esas viejas leyes estatales de semejanza, o citar contenido con derechos de autor. Otra medida es la marca registrada de voces. Swift solicitó en abril la registración de su voz diciendo “Hola, soy Taylor”; Richie solicitó a principios de este mes, incluyendo su letra “Hola, ¿soy yo a quien buscas?”.

Estas presentaciones son una solución imperfecta, y aún no está claro qué tan efectivas serán. La ley de marcas protege símbolos específicos, no la identidad general de una persona; incluso si ganan su marca registrada, no está claro que les otorgaría a los Backstreet Boys algún poder legal real para detener a alguien de usar su voz para palabras diferentes. También enfrentan obstáculos para obtener las marcas registradas en primer lugar, incluyendo tratar de demostrar que los consumidores asocian su marca de sonido específica con bienes o servicios particulares.