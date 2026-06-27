Messi en el banco pero Scaloni espera un alto nivel de Argentina

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, espera más de lo mismo de su equipo, incluso si Lionel Messi estará en el banco contra Jordania.

Messi ha marcado los cinco goles de Argentina hasta ahora en la Copa del Mundo, con dos victorias suficientes para clasificarse como ganadores del Grupo J.

Los campeones mundiales actuales entran en el enfrentamiento del sábado con Jordania, que ya está eliminada, sabiendo que se enfrentarán a los debutantes en el torneo, Cabo Verde, en los octavos de final.

Y Scaloni aprovechará la oportunidad para descansar a Messi, quien cumplió 39 años esta semana.

“Leo será suplente mañana, para jugar más tarde”, dijo Scaloni antes del partido en el Estadio de Dallas.

“La decisión de quién comienza no está relacionada con el oponente que enfrentaremos en la próxima ronda.”

Messi lidera a Argentina en oportunidades creadas (cuatro), pases de gol (cuatro), pases de ruptura en el tercio final (once), regates completados (tres) y conducciones progresivas (22).

Es ahora el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, habiendo alcanzado los 18 goles, dos más que Miroslav Klose y Kylian Mbappe.

Sin embargo, Scaloni espera que el elenco de apoyo de Argentina dé un paso al frente con Messi en el banco.

“La esperanza es que el equipo juegue de la misma manera. Eso es lo que vamos a intentar hacer”, agregó Scaloni.

“Jordania es un buen oponente, y no damos nada por sentado. Intentaremos ajustar algunos aspectos del último partido, pero con la misma intención de controlar el balón y dominar al oponente.

“Cuando se juega con esta camiseta, no importa el momento, la necesidad de puntos o no; esta camiseta significa salir a jugar y hacerlo bien, siempre intentando ganar. Por eso mantenemos el mismo camino y la misma ansiedad que el primer día.”

Argentina no ha perdido en sus últimos ocho partidos de la Copa del Mundo (G6 E2).

Esta es ahora su racha más larga en la competición bajo el mismo entrenador, superando la racha de siete partidos bajo Carlos Salvador Bilardo en 1986; la última vez que Argentina levantó la copa antes de 2022.

Jordania, que ocupaba el puesto 68 al llegar a este torneo, aspira a convertirse en el equipo con el ranking más bajo en la historia en vencer a los campeones defensores en la Copa del Mundo. El más bajo actual fue una victoria en 2018 de Corea del Sur (57º), que venció a Alemania 2-0 en la fase de grupos de ese año.