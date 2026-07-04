Copa del Mundo 2026: Invicto en 34 partidos

En una reunión de dos lados actualmente bendecidos por generaciones de talento dorado, fueron los marroquíes quienes brillaron.

Para Canadá, el lesionado Alphonso Davies estaba impotente en el banquillo mientras Marruecos neutralizaba el peligroso pase de Stephen Eustaquio y dejaba fuera del juego al delantero estrella Jonathan David.

Mientras tanto, el capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, posiblemente el mejor lateral derecho del mundo, fue una constante amenaza tanto con el balón como en las caras de los jugadores canadienses, mientras que el creativo nexo Brahim Díaz logró dos asistencias. Ahora tiene cuatro en Copas del Mundo, la mayor cantidad de cualquier jugador africano.

“La primera mitad fue muy intensa”, dijo el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Había que hacer unos ajustes en el descanso. Nunca estuvimos a salvo de la presión.

“Lo importante es que no cambiamos nuestra identidad, no cambiamos nuestra filosofía de juego. Se lanzaron muchas ideas y elegimos la mejor.

“Estamos jugando el Mundial, lo que significa que habrá momentos difíciles. Lo importante es ser resilientes cuando no estamos en nuestro mejor momento. Debemos recordar por quiénes estamos jugando y por qué estamos jugando”.

Fue más que suficiente para llevar a Marruecos a su segundo cuartos de final consecutivo en la Copa del Mundo masculina, progresando a través de cinco partidos como lo hicieron en Qatar.

Marruecos ahora ha ganado cuatro partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo, dos en 2022 y dos en 2026, lo que es igual que todas las demás naciones africanas juntas.

Con una victoria más, igualarán oficialmente su actuación en la Copa del Mundo de 2022, donde se convirtieron en la primera nación africana en llegar a las semifinales.

Así que Marruecos son contendientes, aunque sigue habiendo la sensación de que aún no han sido puestos a prueba en toda su capacidad.

Impresionaron al empatar con Brasil en su primer juego, antes de victorias contrastantes sobre Escocia y Haití, la primera una lucha intensa tras un gol en los primeros dos minutos, la segunda un frenético 4-2 contra oponentes ya eliminados.

En la ronda de 32, fueron el mejor equipo contra los Países Bajos pero necesitaron un gol de cabeza en tiempo de descuento para evitar la eliminación. Luego, contra Canadá, finalmente estuvieron cómodos, pero no fue una victoria de alta calidad para calmar a los incrédulos antes de un posible enfrentamiento con Francia en los cuartos de final.