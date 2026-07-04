Colombia contra Ghana: Copa Mundial 2026 comentario de texto, actualizaciones, goles y estadísticas tal como sucedió

Colombia se enfrenta a Ghana en el Mundial esta noche con el objetivo de mantener su impresionante progreso hasta ahora.

Los sudamericanos lideraron el Grupo K que también contenía a Portugal después de sumar siete puntos en sus tres juegos.

Ghana avanzó como uno de los mejores terceros clasificados y mostró su solidez defensiva con un empate sin goles contra Inglaterra.

Los ganadores se enfrentarán a Suiza en los octavos de final.

¿Dónde ver Colombia vs Ghana: canal de TV, transmisiones en vivo en línea?

El partido es el sábado a las 02:30 BST (21:30 ET / 18:30 PT, ambos el viernes). En el Reino Unido, la cobertura de TV en vivo es en ITV1.

La transmisión es a través del sitio web de ITV y de la aplicación ITVX, que está disponible en una amplia variedad de dispositivos para ver en movimiento.

Estadísticas Mundial 2026: Colombia vs Ghana

– Colombia ha ganado sus últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo contra selecciones africanas, mientras que Ghana no ha logrado prevalecer en ninguno de sus tres partidos en la fase final contra oposición sudamericana – Los Cafeteros podrían tener tres porterías a cero consecutivas en la Copa del Mundo por primera vez. – James Rodríguez podría hacer su décima titularidad en la Copa del Mundo para Colombia, igualando a Carlos Valderrama y Freddy Rincón – El mediocampista superó a Valderrama y Rincón por la mayoría de partidos para Colombia en la fase final (11) al jugar contra Portugal en el día del partido tres – En ese empate 0-0, Colombia produjo la mayoría de intentos (24) en un partido de la Copa del Mundo desde que comenzaron los registros en 1966 – El entrenador en jefe de Ghana, Carlos Queiroz, dirigió brevemente a Colombia entre 2019 y 2020, partiendo después de un mal comienzo en su campaña de clasificación fallida para el Mundial de 2022 – Queiroz es el segundo entrenador en aparecer en cinco ediciones consecutivas de la Copa del Mundo, después de Bora Milutinovic – A los 73 años y 108 días de edad, Queiroz se convirtió brevemente en el entrenador más viejo en ganar un juego en la fase final tras la victoria de último minuto sobre Panamá, aunque Hugo Broos de Sudáfrica luego lo superó (74 años, 75 días) – El promedio de posesión de balón de las Black Stars durante la fase de grupos fue del 36,1%, el segundo más bajo de cualquier equipo que avanzó, después de Paraguay (33,9%) – Semenyo aún no ha registrado un disparo a puerta en este Mundial, con sus tres intentos produciendo un total de 0.13 goles esperados.