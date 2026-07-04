Baker Mayfield, Ed Sheeran y más celebridades br…

Uno de los eventos más esperados del año puede reunir bajo un mismo techo a las mayores estrellas del entretenimiento y el deporte.

En la noche del viernes, muchas celebridades de primer nivel se dirigieron a la Gran Manzana para la ocasión del verano: la boda de la estrella del pop Taylor Swift y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce.

Después de semanas de informes, rumores y construcción, las estrellas se vistieron con sus mejores trajes y vestidos para lo que podría ser la boda del año, la década o el siglo, en el Madison Square Garden.

Los invitados incluyeron atletas como Justin Thomas, Baker Mayfield, Cooper Kupp y Kareem Hunt, mientras que la industria del entretenimiento lució a lo grande con presencias como Ed Sheeran y Zoe Kravitz, así como Jimmy Fallon y Jay-Z.

Los SUV negros llenaron el centro de Manhattan, cada uno llevando consigo la energía de las estrellas hacia la entrada de sus vidas literalmente.

Aquí están las llegadas a las populares festividades de la boda de Swift y Kelce.

– Ed Sheeran – Chris Jones y Baker Mayfield – Cooper Kupp – Justin Thomas – Jimmy Fallon – Machine Gun Kelly y Fergie – Zoe Kravitz y Camila Cabello – Benson Boone – Hugh Grant – Mariska Hargitay – Jason Sudeikis

[Context: La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha atraído a una gran cantidad de celebridades, tanto del mundo del deporte como del entretenimiento, creando un evento altamente anticipado.] [Fact Check: El contenido del artículo se basa en informes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, con imágenes y menciones de diversas celebridades que asistieron al evento.]