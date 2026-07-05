Escocia se recupera de la campaña de otoño con una contundente victoria sobre Argentina

Escocia desterró cualquier demonio persistente a partir de noviembre cuando inició su Campeonato de Naciones con una contundente victoria a domicilio por 47-38 sobre Argentina.

Los escoceses llegaron a Córdoba con la intención de mostrar su crecimiento desde que desperdiciaron una ventaja de 21-0 al perder en casa ante los Pumas el otoño pasado.

Y lo hicieron con paso firme, superando períodos de adversidad al comienzo de cada mitad para lograr siete intentos en el Estadio Mario Alberto Kempes y comenzar su campaña de la mejor manera posible contra un equipo clasificado dos lugares por encima de ellos.

El equipo de Gregor Townsend ha ganado cuatro de sus seis pruebas este año calendario mientras se dirigen a Pretoria con buen humor para el enfrentamiento del próximo sábado con Sudáfrica.

Argentina comenzó con fuerza y ​​logró un gran avance en el minuto siete cuando Joaquín Oviedo irrumpió por el medio de un maul del lineout con demasiada facilidad. Tomás Albornoz añadió los extras.

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Los escoceses parecían estar firmemente en contra y, con Tom Jordan, titular en lugar del lesionado Finn Russell, que ya estaba listo para una HIA, recibieron un nuevo golpe cuando el tirano Elliot Millar Mills salió cojeando, con Zander Fagerson convocado desde el banquillo en el minuto 13.

Sin embargo, los hombres de Townsend reaccionaron con fuerza ante este duro comienzo y se recuperaron en su primera incursión en la yarda 22 de Argentina en el minuto 18.

Rory Hutchinson realizó un magnífico pase hacia la izquierda, permitiendo a su compañera del centro del campo Sione Tuipulotu un remate de rutina por la derecha. Fergus Burke, temporalmente en lugar de Jordan, logró la conversión.

Cinco minutos más tarde, los resurgidos visitantes se adelantaron.

Con Kyle Rowe detenido por la izquierda luego de un impresionante quiebre de línea, Ben White llegó para lanzar el balón al camino del cabeza suelta Pierre Schoeman, quien irrumpió sobre la línea para marcar su 50° tope con un try.

Jordan, de regreso después de pasar su HIA, se desvió en su conversión.

Los locales redujeron su déficit a dos puntos cuando Albornoz lanzó un penalti lejano entre los postes en el minuto 34.

Pero Escocia añadió su tercer try dos minutos después, cuando Hutchinson se abrió camino por la izquierda tras una brillante labor de Tuipulotu. Jordan añadió la conversión.

Sione Tupulotu anotó el primer try del partido de Escocia. Marcelo Endelli – Campeonato de Naciones/Campeonato de Naciones vía Getty Images

Los Pumas, perdiendo 19-10, comenzaron la segunda mitad con un propósito renovado y se recuperaron apenas dos minutos después del reinicio cuando Rodrigo Isgro aprovechó el tiro de Albornoz y se escapó de Rowe para anotar por la derecha.

Pero Escocia recuperó el control total del marcador cuando el sustituto Gregor Brown empujó desde corta distancia en el minuto 52 antes de que Scott Cummings también marcara su partido número 50 con un try cuatro minutos después después de un buen trabajo de Rowe y White para dejarlo libre.

Jordan convirtió ambos y los escoceses abrieron una ventaja de 16 puntos.

Argentina devolvió el golpe en el minuto 65 cuando Tomas Rapetti empujó desde corta distancia, con Jamie Dobie condenado al pagar el precio por múltiples infracciones del equipo.

Pero los 14 hombres escoceses pronto reafirmaron su autoridad cuando el debutante Gregor Hiddleston irrumpió en un maul del lineout, y el argentino Joaquín Moro fue castigado después.

Rowe se fue por la derecha en el minuto 73 mientras Escocia continuaba flexionando sus músculos, aunque los intentos tardíos de la pareja de los Pumas, Lucio Cinti y Agustín Moyano, redujeron el déficit a nueve puntos en el tiempo reglamentario.