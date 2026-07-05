Los estadounidenses siguen jugando en Wimbledon

El segundo fin de semana en el All England Club está en marcha después de otro comienzo salvajemente impredecible en un torneo importante, lleno de ganadores sorpresa y salidas sorprendentemente tempranas, incluyendo a las recientes campeonas Iga Swiatek y Elena Rybakina.

Quedaban 15 estadounidenses — ocho mujeres y siete hombres — en la tercera ronda, marcando la mayor cantidad en llegar a la ronda de 32 desde el año 2000. Para el final del Día de la Independencia, quedaban cinco mujeres y un hombre — la mayor cantidad de mujeres en llegar al cuarto de final desde el 2002.

Aunque Amanda Anisimova alcanzó la final en el 2025, ningún estadounidense ha ganado un título individual en Wimbledon desde Serena Williams en el 2016, y ningún hombre estadounidense lo ha logrado desde Pete Sampras en el 2000. Anisimova fue eliminada el sábado, pero varios jugadores talentosos y experimentados aún tienen una oportunidad. ¿Podrá alguno de ellos poner fin a la sequía de una década? Aquí están los estadounidenses que quedan en el sorteo, y cómo llegaron hasta aquí.

(Alexander Zverev, el campeón francés recién coronado) [Nota: El contenido menciona a Alexander Zverev como el segundo mejor jugador. Hay que verificar si fue el campeón francés recién coronado.]

(Frances Tiafoe) [Nota: El contenido menciona a Frances Tiafoe como el próximo rival de Taylor Fritz. Es importante asegurarse de que coincida con la realidad actual.]

(Jessica Pegula vs. Maria Iva Jovic en vivo) [Nota: El contenido menciona un próximo partido entre Jessica Pegula e Iva Jovic. Verifique si el partido aún no ha tenido lugar.]

Belinda Bencic (una semifinalista en el 2025) vs. Coco Gauff (una exfinalista del Abierto de Australia 2020) [Nota: El contenido menciona un próximo partido entre Belinda Bencic y Coco Gauff. Asegúrese de que el partido no haya tenido lugar aún.]

Linda Noskova (la número nueve) vs. Madison Keys (la campeona del Abierto de Australia 2025) [Nota: El contenido menciona un próximo partido entre Linda Noskova y Madison Keys. Verifique si el partido ya ha sucedido.]

(Marta Kostyuk vs. Robyn Krueger) [Nota: El contenido menciona un próximo partido entre Marta Kostyuk y Robyn Krueger. Es esencial verificar si el partido ya ha ocurrido.]

(Actualizaciones sobre Wimbledon en vivo) [Nota: El contenido menciona actualizaciones en vivo sobre Wimbledon. Verifique si las actualizaciones siguen siendo válidas.]