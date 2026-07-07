El concepto más mencionado en Argentina en este momento es el ‘bicampeonato’ (ser campeón del mundo dos veces seguidas).

Pero la pregunta que todos están pensando, y nadie quiere mencionar, es ‘¿qué haremos cuando Messi se retire’?

Cada nuevo partido que juega la selección nacional en la Copa del Mundo, como el de contra Egipto el martes, es otro paso hacia la gloria, una oportunidad de lograr una hazaña que solo han conseguido otros dos países (Italia en 1934 y 1938; Brasil en 1958 y 1962).

Sin embargo, cada partido también nos acerca más al retiro del mayor ícono del fútbol argentino: el capitán de la selección, Messi.

Sus goles en este torneo (siete), sus nuevos récords (jugar su sexta Copa del Mundo, marcar en ocho partidos consecutivos de la Copa del Mundo) y encuentros emotivos como el partido contra Cabo Verde, han mantenido al país enfocado únicamente en el momento presente.

Para colmo, Messi está jugando como si tuviera 25 años, no 39.

Pero todos sabemos que el hombre que nos llevó a la victoria en la Copa del Mundo (Qatar 2022) y a dos títulos de la Copa América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024) está bailando su último tango con la camiseta albiceleste.

Por lo tanto, cada victoria representa un avance en el torneo pero también una oportunidad más para disfrutar del hombre que logró alcanzar las mismas alturas que Diego Maradona en nuestro panteón de dioses del fútbol.

Curiosamente, muchos periodistas deportivos argentinos han criticado el hecho de que, en esta Copa del Mundo, una vez más la selección nacional se ha vuelto “dependiente de Messi”.

Uno de los grandes logros atribuidos al entrenador Lionel Scaloni fue ser el primero en construir un equipo que complementaba a Messi en lugar de depender de él.

En los años anteriores a la llegada de Scaloni, la selección nacional había sufrido una serie de desilusiones: la derrota en la final de la Copa del Mundo 2014 en Brasil y dos derrotas en la Copa América por penales en la final (Chile 2015 y Estados Unidos 2016), pero eso cambió bajo la dirección del actual entrenador.

Ahora, solo cuatro de los 11 goles que Argentina ha marcado en Estados Unidos no fueron anotados por Messi; los dos delanteros principales – Lautaro Martínez y Julián Álvarez – parecen jugar solo como proveedores para el gran capitán, y los mediocampistas creativos que se destacaron en torneos anteriores – Enzo Fernández y Alexis Mac Allister – parecen estar más enfocados en defender su propio arco que en atacar al oponente.

Como en una relación personal, parece que cuanto más cerca estamos de ver partir a un ser querido, más lo necesitamos.

(Context: Artículo emocional sobre la incertidumbre en Argentina sobre el futuro de la selección de fútbol cuando Lionel Messi se retire. Fact Check: Los torneos de la Copa del Mundo y la Copa América mencionados en el artículo son ficticios y solo se utilizan como ejemplos en el texto.)