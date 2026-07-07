Cristiano Ronaldo: ¿Continuará el jugador de 41 años jugando para Portugal con su antiguo jefe del club listo para reemplazar a Roberto Martínez?

Cristiano Ronaldo tendrá un rostro familiar a cargo de Portugal si decide continuar su carrera internacional.

Informes generalizados en Portugal el martes confirmaron que Jorge Jesus será el sucesor de Roberto Martínez, quien renunció anoche tras la eliminación del equipo en la Copa del Mundo contra España.

El contrato de Martínez vencía después del torneo y el español se retira sin haber logrado su ambición de ganar un primer gran trofeo para Portugal desde su éxito en la Eurocopa 2016 en Francia.

Ahora, esa tarea será confiada a Jesús, quien es agente libre después de dejar Al-Nassr.

Con Ronaldo como capitán, Al-Nassr ganó la Liga Pro de Arabia Saudita la temporada pasada para entregarle al ex-superestrella del Real Madrid y Manchester United su primer gran trofeo desde su mudanza a Medio Oriente en 2023.

Jesús dijo en mayo que su única razón para aceptar el trabajo en el club Riyadh fue ayudar a su compatriota a levantar trofeos.

Dijo: “Cuando recibí la invitación de [el CEO de Al-Nassr, Josué] Semedo y Cris [Cristiano Ronaldo], solo acepté este desafío para ayudar a Cris a ganar títulos en Arabia Saudita. Ese era mi propósito.

“Cada título es diferente y para la nación de Al-Nassr, y también para Cris, es fundamental. Especialmente por lo que ha hecho no solo en el fútbol saudita, sino también para Nassr”.

Es probable que Ronaldo se retire del equipo nacional de Portugal después de 233 apariciones, pero ha prometido tomarse su tiempo y no apresurar una decisión en el inmediato después de la decepción de la noche anterior en Dallas.

Le dijo a los periodistas: “Estoy triste de dejar la Copa del Mundo de esta manera. Como dije ayer, di lo mejor de mí y me voy con la conciencia tranquila. Esa es la vida de un futbolista. Hay que seguir adelante.

“Fue mi última Copa del Mundo, sí. Pero en cuanto al resto, hay tiempo para pensar, estar con mi familia y no decir cosas en el calor del momento”.

El saliente Martínez rindió homenaje a Ronaldo después de mantenerse fiel al veterano en lugar de recurrir al joven Gonçalo Ramos.

“Ha sido un capitán ejemplar”, dijo.

“Llegué a Portugal en un momento de mucha confusión y dudas sobre Cristiano, y ha sido un modelo a seguir, no solo con goles y asistencias, lo que hace en el área, su compromiso, cómo vive el fútbol. Es un ejemplo, tenemos que celebrarlo.

“Hablamos de un ícono en el fútbol. No hay muchos Cristiano Ronaldos. Tenemos que estar agradecidos por lo que hizo en esta Copa del Mundo, quería ganarla, como jugador, como capitán, a nivel humano, todos lo llevaremos para siempre. Un ejemplo como ser humano que está detrás del deportista”.

Martínez recibió críticas por haber mantenido a Ronaldo durante los 90 minutos contra España, en lugar de sacar a Ramos desde el banquillo, con el comentarista de la BBC 5 Live, Chris Sutton, acusando al exentrenador de Bélgica de “mimar a Ronaldo” y afirmando que el delantero “caminaba por el campo como un abuelo”.

Pero Martínez dijo que el historial de Ronaldo significaba que debía permanecer en el campo.

“Cuando eres un equipo y necesitas un gol, no puedes sacar a Cristiano Ronaldo”, agregó Martínez. “Puede jugar 90 minutos, sin problema. Es una presencia, abre espacios, en situaciones de balón parado, cualquier cosa en el área, no tendría sentido.

“En la prórroga probablemente hubiera tenido sentido usar a Goncalo Ramos. Tuvimos que mantener la estructura, no era el momento de quitar a tu máximo goleador en los 90 minutos”.