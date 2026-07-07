Cuartos de final de Wimbledon: ¿Ha resuelto Coco Gauff finalmente …

WIMBLEDON, Inglaterra – Coco Gauff tocó su muñeca izquierda y sonrió mientras caminaba hacia la red. Selló la victoria de 4-6, 6-3, 6-4 sobre Belinda Bencic en la Pista No. 1 con un saque ganador, justo bajo dos minutos antes de que el toque de queda obligatorio del torneo hubiera suspendido el juego por la noche.

Su gesto de celebración claramente hacía referencia al reloj que expiraba, pero también habría funcionado por lo que había logrado con la victoria. Siete años después de su primera aparición en Wimbledon, en la que se convirtió en una sensación de la noche a la mañana como clasificada de 15 años y llegó a la cuarta ronda en su primer cuadro principal de un Grand Slam, Gauff avanzó a los cuartos de final en el All England Club por primera vez.

“Estoy súper feliz de estar finalmente en los cuartos”, dijo Gauff en la pista poco después. “No sé cuántos intentos han sido”.

Mientras que Gauff, de 22 años, ha ganado títulos importantes en el Abierto de Estados Unidos y en Roland Garros desde su avance en Wimbledon en 2019, y llegó a las semifinales en el Abierto de Australia, Wimbledon y la hierba habían sido puntos débiles. Había llegado a la cuarta ronda en tres ocasiones, aunque no había ganado un set en ninguna de esas apariciones, y también perdió dos veces en la primera ronda, incluyendo la temporada pasada. Gauff nunca ha llegado a una final en hierba en el circuito y incluso perdió en la primera ronda de su único torneo previo esta temporada.

“No tenemos la mejor relación”, dijo Gauff de la hierba la semana pasada.

Pero a través de sus primeros cuatro partidos en esta quincena, Gauff ha encontrado formas de ganar contra una serie de oponentes desafiantes. Contra Solana Sierra en la segunda ronda, estuvo a dos puntos de otra eliminación temprana en el set decisivo, y luego quedó atrás por tres puntos en el desempate. Pero encontró la forma de ganar.

Necesitó tres sets nuevamente en la tercera ronda contra Claire Liu.

Y contra Bencic, jugando en el partido más tarde en la Pista No. 1, tomó una ventaja de 3-0 al principio antes de ser repentinamente plagada por errores. Bencic, semifinalista en 2025, volvió con fuerza y se llevó el primer set. La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, había sido derrotada por Naomi Osaka más temprano en el día, y sin antiguas campeonas de Wimbledon en el sorteo, parecía que Gauff podría unirse a la lista de grandes nombres que comenzaban pronto la temporada de pista dura de verano.

Pero Gauff se negó a desaparecer. Agregando más variedad a su juego, Gauff siguió luchando para forzar un set decisivo. Tomó una ventaja de 2-0 en el set final, antes de que Bencic respondiera para nivelar el partido, pero Gauff luego volvió a quebrar.

Poco después, con 5-4, y con los funcionarios del torneo indicando que solo se jugaría un juego más por la noche, Gauff cerró el partido. Más tarde dijo que no sabía que sería el último juego pero era consciente del límite de las 11 p.m. y aún así creía que era su mejor partido del torneo y tal vez el mejor de su carrera en hierba.

“Pensé que hoy estaba pegando mi drive mucho mejor, siendo agresiva en momentos”, dijo Gauff. “Honestamente, jugar contra alguien como ella en hierba a veces no es la mejor combinación para mí. Golpeadora muy plana. La hierba simplemente lo intensifica más. Creo que definitivamente me da confianza saber que puedo [vencerla]. Siento que ganaba muchas de las intercambios desde el fondo de la pista. No era solo yo defendiendo, cosas así.

“Siento que hoy me dio mucha confianza. Incluso si hubiera perdido el partido, todavía creo que me habría marchado con algo de confianza”.

Ahora es la mujer estadounidense más joven en haber llegado a los cuartos de final de los cuatro Slam desde que lo hizo Serena Williams en 2001.

Gauff ahora se enfrentará a la cabeza de serie No. 4 Jessica Pegula, su antigua compañera de dobles, ambas buscando llegar a sus primeras semifinales de Wimbledon. Pegula derrotó a Iva Jovic, otra joven estadounidense, en una remontada propia el lunes, 4-6, 6-3, 6-1. Gauff y Pegula se han enfrentado ocho veces en el Tour de la WTA, con Pegula ganando cinco veces, incluyendo durante su último encuentro en las Finales de la WTA en noviembre y su último enfrentamiento en hierba en Berlín en 2024.

Gauff sabe que no será fácil.

“Honestamente, será algo similar [a enfrentar a Bencic]”, dijo Gauff en las últimas horas del domingo. “Será la tercera jugadora plana que juego seguida. Creo que los dos últimos partidos definitivamente me prepararon para ella.

“Siempre es una oponente difícil para mí. Creo que es muy consistente y recupera muchas pelotas y también puede jugar de forma muy agresiva. Creo que será otro de esos partidos en los que simplemente tengo que estar en él de principio a fin”.

La pareja se encontrará el martes en el primer partido de la tarde en la Pista Central. Será la primera aparición de Gauff en la famosa pista este año pero la novena en total, y la primera vez de Pegula. Pegula, que está jugando en su décimo cuarto de final de Grand Slam, dijo que sería “realmente genial” y “un honor” si le dan ese lugar.

Y Gauff fue la primera en descartar su experiencia en la pista como una ventaja significativa.

“Ella tiene demasiada experiencia en los grandes escenarios”, dijo Gauff. “No creo que eso juegue un papel en el partido”.

Una victoria sobre Pegula la enfrentaría contra la cabeza de serie No. 14 y cuatro veces campeona de Grand Slam, Naomi Osaka, la matagigantes que parece haber descubierto finalmente su forma en hierba, o contra la cabeza de serie No. 10 Karolina Muchova. Osaka y Muchova también estarían jugando en sus primeras semifinales de Wimbledon, y Gauff históricamente lo ha hecho bien contra ambas jugadoras. Tiene un récord dividido contra Osaka, 3-3, y ha derrotado a Muchova en seis de sus siete encuentros en su carrera.

Gauff dijo que estaba feliz de haber alcanzado sus primeros cuartos de final en el All England Club, y lo llamó un “gran logro”, pero admitió que aún no estaba satisfecha del todo.

“Definitivamente tengo hambre de más”, dijo Gauff.

Aún siendo una favorita entre la multitud en el All England Club, que recuerda con cariño su debut prometedor en el evento, y con un camino hacia la final ahora lleno de oponentes igualmente inexpertos en Wimbledon, ¿por qué no?

El momento podría ser ahora.