Predicción de Bitesize: Athletic Club vs Operario

Context: This article provides information about an upcoming match in the Brazil Serie B league, specifically between Athletic Club and Operario. The article discusses the recent performances of both teams and their chances in the upcoming game.

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Competencia: Brasil Serie B Mercado: Ambos equipos anotan – No Cuotas: 7/10 1xBet

Esperando encontrar un camino hacia los puestos de play-off en las primeras horas del miércoles, Operario viajará a Athletic Club.

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Comenzando con los anfitriones, mientras Athletic Club pasó la mayor parte de la temporada pasada mirando por encima del hombro hacia una inminente pelea de descenso, el Escuadrón de Acero ha realizado una serie de mejoras esta vez. Vistos por última vez despidiendo junio con una victoria luchada por 1-0 en casa contra Avai, el equipo de Alex sueña con la oportunidad de montar su propia sorpresiva carga hacia los play-offs este año. Ganando una reputación por su enfoque robusto, el equipo con sede en Minas Gerais solo ha perdido uno de sus nueve partidos consecutivos en la Serie B, una racha que se remonta hasta finales de abril. Con su racha extendida subrayada por otra victoria por 1-0 contra Fortaleza el 30 de mayo, Athletic Club también ha impresionado con su solidez defensiva. De hecho, los anfitriones del miércoles no han concedido más de un gol contra la oposición de la Serie B en los últimos dos meses y medio. También vale la pena señalar que el equipo de Alex solo ha encajado un gol en sus últimos tres enfrentamientos consecutivos ante su propia afición.

En cuanto a los visitantes, después de otra actuación impresionante la última vez que se impusieron con una victoria luchada por 1-0 contra América MG, Operario se encuentra en una posición casi idéntica a la de los oponentes del miércoles. Recibiendo justamente una serie de elogios públicos y con el ánimo en su equipo muy alto, el equipo de Bruno Pivetti ha ganado cuatro de sus cinco partidos anteriores en la Serie B. Marcando un verdadero punto de inflexión el 21 de junio al conseguir una contundente victoria por 3-0 fuera de casa ante Goias, los invitados de mitad de semana estarán soñando con repetir esa exhibición aquí. Comenzando la batalla del miércoles con solo su diferencia de goles manteniéndolos fuera de los puestos de play-off, Operario también estará emocionado por su reciente solidez defensiva. De hecho, los Fantasmas han registrado porterías a cero consecutivas en la Serie B por primera vez desde finales de abril. En lo que podría resultar ser una verdadera partida de ajedrez en las primeras horas del miércoles, las oportunidades podrían ser muy limitadas.

Apuesta: Ambos equipos no anotarán en Athletic Club vs Operario 7/10 para el enfrentamiento de la Serie B del miércoles.