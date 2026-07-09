España contra Bélgica: alineaciones previstas, estadísticas y dónde ver mientras los campeones europeos buscan un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

España es la clara favorita para vencer a Bélgica y avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, pero para lograrlo tendrán que superar a un rostro familiar: el portero del Real Madrid Thibaut Courtois.

Courtois ha pasado los últimos ocho años en Madrid después de unirse al equipo procedente del Chelsea en 2018, momento en el que ya estaba establecido como uno de los mejores porteros del mundo.

Él ha mejorado esa reputación en el Santiago Bernabéu, ayudando al Madrid a ganar tres títulos de La Liga y dos coronas de la Liga de Campeones.

El portero de 6 pies y 7 pulgadas será la última línea de defensa de Bélgica en Los Ángeles el viernes por la noche y su número contrario, Unai Simón, elogió al jugador de 34 años.

Simón le dijo a AS: “Su físico hace que ocupe mucho arco. Se hace grande y es difícil marcarle. A veces parece que esos porteros altos pueden tener un punto débil en coordinación o velocidad, pero Courtois ha demostrado que tiene gran habilidad con el balón, que sus movimientos son rápidos en el arco y que maneja bien todas las partes de la zona. Es un portero muy completo con cualidades físicas que pocos porteros tienen.”

El mediocampista de España, Dani Olmo, estuvo de acuerdo y agregó: “Bélgica tiene uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor. Tienen varios jugadores que pueden marcar la diferencia y debemos tener cuidado.”

Courtois describe a España como su “segunda casa” ahora, pero no tendrá lealtades divididas el viernes por la noche cuando los equipos se enfrenten en el Estadio SoFi.

Él dijo: “Llevo viviendo en España 11 años, eso es mucho tiempo. Al final siempre seré belga, aunque España sea mi segunda casa y probablemente seguiré viviendo allí después de mi carrera. El viernes, solo cuenta Bélgica.”

El estatus de underdog de Bélgica revivió recuerdos del Mundial de 2018 en Rusia cuando la “Generación Dorada” de los Diablos Rojos superó a Brasil 2-1 en los cuartos de final.

“Individualmente, tal vez teníamos más calidad en ese entonces, pero ahora tenemos un colectivo más fuerte,” dijo Courtois. “Lucharemos. Ya mostramos eso al final del partido contra Senegal. Continuaremos creyendo hasta el final y esa también es una fuerza en un Mundial.”

“Es divertido cuando juegas bien, pero lo más importante es ganar partidos. Todos saben que es posible. Tenemos un buen equipo. Tenemos cualidades que pueden hacer daño a España.”

“En el fútbol, todo es posible. En cada torneo hay sorpresas: Liga de Campeones, Liga Europa, Campeonatos Europeos y Copas del Mundo, incluso en las ligas regulares. Creo que podemos cuidarlos, sería un gran resultado eliminar a España. Hay mucha confianza en nuestro equipo.”