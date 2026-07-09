Copa del Mundo 2026: Misión de Marruecos para convertirse en potencia futbolística

Marruecos ha tenido el talento para hacerlo con la ayuda de su diáspora, así como de aquellos jugadores nacidos en el país. El ministerio de asuntos exteriores del país estima que más de cinco millones de marroquíes viven en el extranjero. Marruecos ha buscado identificar y contactar a jugadores prometedores con raíces en el extranjero desde temprana edad desplegando cazatalentos a tiempo completo en Francia, Países Bajos, España, Alemania, Noruega, Suecia y Dinamarca. Jennings dijo que son “aceptados como marroquíes”. “No sientes que sea una segunda nación”, afirmó. “Están totalmente comprometidos a ser marroquíes. Es una pasión que tienen y una nacionalidad en la que creen firmemente”. Los resultados son bastante sorprendentes. Diecinueve de los 26 miembros del actual equipo de la Copa del Mundo de Marruecos nacieron fuera del país. Seis de estos individuos también eran elegibles para jugar con Francia, incluido el muy valorado centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi. A pesar de que el joven de 18 años representó a Les Bleus en todas las categorías de edad en equipos juveniles, siempre estuvo orgulloso de su herencia. Lo mismo ocurrió con la estrella adolescente española Lamine Yamal, que tiene un padre marroquí, y la RMFF incluso se reunió y presentó a él y a su familia. Ward hizo hincapié en que “no se deja piedra sin mover” cuando se trata de identificar talentos, aunque no siempre funcione. “Recuerdo que hablaban de Yamal, este enorme talento prospectivo en el Barcelona, cuando tenía unos 12 o 13 años”, recordó.