Copa del Mundo 2026: ¿Qué pasa con los penales

En la lista de cosas que los tradicionalistas del fútbol odian sobre el juego moderno, las carreras entrecortadas están junto a los jugadores que usan guantes con camisetas de manga corta, las simulaciones y, por supuesto, el árbitro asistente de video (VAR).

No existe una definición estricta de una carrera entrecortada, pero según las reglas de la Fifa, a un jugador se le permite detenerse o fintar durante la carrera de aproximación siempre y cuando no lo haga justo antes de golpear el balón.

No es algo nuevo – John Aldridge, la leyenda mexicana Hugo Sánchez y Pelé ya utilizaban la técnica de la carrera entrecortada para ganar ventaja – pero puede salir mal espectacularmente si el portero no se lanza temprano.

Mbappé se une a Bruno Guimarães, Jorgen Strand Larsen, Messi y Harry Kane (aunque pudo repetir su penal contra Croacia, que anotó sin correr entrecortado en su acercamiento) en fallar penales después de correr de forma entrecortada.

De los 26 penales ‘entrecortados’ tomados durante este Mundial -incluyendo los tiros desde el punto penal- 11 no han sido anotados, lo que da una tasa de conversión del 57%.

“Este penal entrecortado parece ser el elegido. Los porteros parecen haberle tomado la delantera ahora”, dijo Ian Wright en ITV.

Marko Arnautović, Raúl Jiménez, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Yoane Wissa y Kai Havertz han utilizado la técnica con éxito.

Mientras tanto, 24 de los 35 penales tomados sin correr de forma entrecortada han sido anotados, una tasa de conversión del 68%.

En general, este ha sido un mal Mundial para los jugadores que intentan convertir desde los 11 metros.

Un total del 30% de los penales sin ser en tanda de penales han sido fallados este verano, la segunda más alta desde que se llevan registros en 1966.

Cuando se suman los penales en tanda a la ecuación, la tasa de fallo aumenta al 35%, la más alta desde 1966.

“Está ocurriendo una carrera armamentista. Definitivamente es más difícil marcar un penal ahora. La razón es que los porteros son más grandes, más atléticos”, dijo el ex extremo de Escocia, Pat Nevin, en BBC Radio 5 Live.

“Si tu portero va en la dirección correcta, debes golpear la red lateral con velocidad, aun así todavía puede ser parado.

“Un penal muy bien ejecutado ya no es una certeza, por lo que debes reconsiderarlo. Necesitas asegurarte de que vaya en la dirección incorrecta, de ahí la carrera entrecortada, intentas engañarlos.

“Por supuesto, los porteros tienen los datos, saben lo que hace cada uno, no puedes esconder lo que prefieres porque se nota. Hay una batalla constante para descubrir cómo obtener la ventaja.

“Mbappé sabe cuál es su ventaja: la preparación. Él tiene una preparación, lo hizo dos veces hoy pero el problema es que tuvo que hacerlo tres veces, y la tercera vez falló”.