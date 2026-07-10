Francia se recuperó de un temprano fallo de penal de Kylian Mbappé para vencer cómodamente a Marruecos y avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, donde enfrentarán a España o Bélgica.

Mbappé siguió el ejemplo de Lionel Messi al fallar un penal en el primer cuarto final de la Copa del Mundo en Boston, pero respondió con un gol magnífico tras el descanso mientras Les Bleus continúan avanzando.

El jugador del Real Madrid tuvo que esperar más de tres minutos después de ser derribado en el área y lució inseguro en su carrera titubeante.

Su disparo fue débil y fácilmente salvado por Yassine Bounou dejando el marcador sin goles al descanso.

Dayot Upamecano estuvo cerca con un cabezazo y Lucas Digne rozó el travesaño con un disparo desde lejos mientras Marruecos se acercaba.

Marruecos, el último equipo africano en pie, estaba invicto en 34 partidos, mientras que Francia buscaba alcanzar al menos las semifinales por tercer Mundial consecutivo.

El equipo de Didier Deschamps, campeón en 2018 y subcampeón en Qatar, luchaba por encontrar una forma de romper las filas masivas del equipo africano.

Pero poseen tanta calidad que parecía cuestión de tiempo.

Y Mbappé encontró el gol a la hora de juego, marcando su octavo gol en esta Copa del Mundo y el vigésimo en total en los mundiales.

Recibiendo el balón de manera característica en el lado izquierdo del área, el exdelantero del PSG arqueó un maravilloso disparo que no dio ninguna oportunidad al portero.

Momentos después, Mbappé participó nuevamente al pasarle el balón a Dembélé, el jugador del PSG corrió hacia un espacio recién creado y venció a Bounou desde lejos.

Mbappé dejó el campo con 15 minutos restantes después de recibir un golpe, pero parecía bastante tranquilo. Es el primer jugador en participar en 11 goles (8 goles, 3 asistencias) en una sola Copa del Mundo desde Gerd Müller en 1970 (10 goles, 3 asistencias).

Está a un gol de Messi en la lista de todos los tiempos y con muchos años por delante seguramente romperá ese récord, y muchos más.

Marcar en una tercera final consecutiva estará en su mira, pero primero Francia debe enfrentarse a España o Bélgica en Dallas el martes por la noche.