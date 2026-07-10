Por qué Natasha Cloud y el Chicago Sky podrían ser…

Chicago – Natasha Cloud estaba llorando por teléfono. Una temporada baja caótica que incluía negociaciones colectivas prolongadas y conflictivas entre la WNBA y sus jugadoras se resolvió abruptamente y dio paso a una temporada baja acortada. Después de que el nuevo CBA se acordara el 20 de marzo, el período de negociación de agentes libres comenzó poco más de dos semanas después y el draft se realizó siete días después.

La emoción se convirtió en preocupación, la cual llevó a seria inquietud. Esto no era como se suponía que iba. Poco antes de que abriera el período de negociación, Cloud se separó de su agente debido a diferentes perspectivas. Y el comienzo de lo que Cloud describió como los “juegos del hambre” se acercaba, con casi todas las jugadoras no en un contrato de novatas siendo agentes libres con millones disponibles en nuevo dinero.

Pero el mercado no era exactamente lo que la ex campeona de la WNBA de 34 años esperaba, una jugadora que una vez lideró la liga en asistencias y selección en el equipo defensivo tres veces y ha comenzado cada juego que ha jugado desde 2018. El campo de entrenamiento abrió y Cloud aún no estaba firmada. En medio de todo, su ex compañera de equipo en la WNBA, Izzy Harrison, conectó a Cloud con su agente, Fabio Jardine. Y las lágrimas fluían.

Todo se desbordó en ese momento cuando la duda de sí misma se desbordó para alguien que nunca parece carecer de confianza.

“Hubo un momento en el que tuve mi colapso, mi pequeño momento”, dijo Cloud a ESPN. “Sí, no sabía si iba a jugar en la W de nuevo.

“Estremece tu confianza por un tiempo”.

Finalmente, dos semanas después de la pretemporada, Cloud aterrizó en el Chicago Sky, comenzando de nuevo con su cuarto equipo en igual cantidad de temporadas. Después de ser cambiada de las Phoenix Mercury y tener solo una temporada con el New York Liberty, sus oportunidades de ganar otro título parecían estar disminuyendo, pero Cloud encontró un compañero inesperado en el año 11. El Sky y el gerente general Jeff Pagliocca estaban buscando cambiar la lista, incluyendo intercambiar a la dos veces all-star Angel Reese, pero no tenían interés en comenzar desde cero. A pesar de que el Sky no ha tenido un récord ganador desde 2022, Pagliocca esperaba competir de inmediato.

Las circunstancias unieron a las dos partes en un momento de necesidad para ambos.

OTRA DERROTA más para el Sky. Chicago acababa de perder su quinto juego consecutivo en lo que sería una racha de 1-11, y Cloud perdió el control. Un par de soportes que sostenían cortinas en una zona acordonada recibieron la mayor parte de su furia cuando golpeó una pieza y arrancó otra de su base.

El Sky, que tiene un récord de 7-14 y actualmente se encuentra como un equipo de lotería, abrió la temporada con cuatro nuevos titulares y nueve recién llegados, sin incluir a la máxima goleadora de la organización, Courtney Vandersloot, que aún se estaba recuperando de una cirugía de ligamentos cruzados en ese momento. Esto no era una reconstrucción con jóvenes que aún se estaban acostumbrando a la vida en la liga. Esa no es la forma en que Pagliocca quiere operar. Mientras esté al timón, no hay planes para una reconstrucción plurianual.

Esta temporada baja, Pagliocca cambió a Rickea Jackson, la selección número 4 en el draft de 2024. También fichó a Jacy Sheldon. Skylar Diggins, DiJonai Carrington, Azura Stevens y Cloud como agentes libres. Incluso después de negociar a Reese por un par de selecciones de primera ronda, estos movimientos se hicieron con expectativas de postemporada en mente.

Y al principio, había optimismo. El Sky abrió la temporada 3-1 y Jackson lucía como la favorita para el premio de Jugadora Más Mejorada. Pero todo cambió cuando ella se perdió la temporada con una rotura del ligamento cruzado anterior en el cuarto juego.

“Fue un golpe en el estómago”, dijo Pagliocca a ESPN. “No se puede predecir que una jugadora posiblemente generacional se lesione”.

Tratar de construir química con tantas jugadoras nuevas siempre iba a ser un desafío, y eso antes de tener tiempo de práctica limitado con todas disponibles, ya que las lesiones han sido un problema importante en Chicago todo el verano. Stevens, Vandersloot y Carrington estuvieron fuera para comenzar la temporada, y Carrington aún no ha regresado. La novata Gabriela Jaquez, quien ha comenzado todos los juegos salvo dos en los que ha jugado, se perdió cuatro juegos con una lesión en la rodilla.

Fuera de las lesiones, ha habido movimiento dentro de la plantilla mientras el entrenador Tyler Marsh intenta encontrar las combinaciones correctas. Cloud salió desde el banquillo en sus dos primeros juegos, comenzó seis seguidos y luego fue relegada nuevamente al banquillo. La novata Sydney Taylor comenzó la temporada en el banquillo pero ha iniciado ocho juegos consecutivos.

A pesar de todo, el Sky ocupa el puesto número 9 en puntos por partido (86.2) y el número 11 en puntos permitidos por partido (88.8).

El mayor cambio de la temporada llegó cuando Diggins acudió a las redes sociales el lunes para proclamar que había sido relegada al banquillo.

“La parte loca de todo esto es que he estado tan callada”, dijo Diggins en el video. “He sido tan buena y tranquila”.

Esto generó curiosidad sobre cómo se conformó la plantilla al final de la pretemporada. Diggins, de 35 años, es conocida por tener una personalidad ardiente y no retener sus palabras. Ella está en el punto de su carrera en el que se trata de ganar su primer campeonato. ¿Cómo funcionaría con un equipo que ha pasado por tres entrenadores en cuatro años y no ha estado en los playoffs desde 2023? Incluso Pagliocca dijo antes de que comenzara la temporada que no querría tener que lidiar con Diggins si no tiene un plantel competitivo a su alrededor.

Diggins creía en el plan, pero las derrotas se acumularon. Ella lamentó la “mentalidad perdedora” del equipo a principios de junio y dirigió preguntas a Marsh con respecto a las dificultades ofensivas. Ella no salió desde el banquillo el martes, perdiéndose el juego con una lesión en la rodilla derecha.

Marsh dijo que estaba buscando encontrar un ritmo y que parecía necesario un cambio. Añadió que nunca se sabe si el momento es adecuado para un movimiento drástico hasta que realmente se haga el ajuste.

“Las frustraciones siempre van a llegar a un punto crítico cuando no estás ganando juegos”, dijo Marsh. “Estamos todos alineados desde ese punto de vista, en términos de estar frustrados con nuestro récord y sentir que somos mejores de lo que ha mostrado el récord”.

Ese optimismo temprano se ha renovado después de ganar tres de los últimos cinco, incluida una actuación récord de 124 puntos contra el Portland Fire el 26 de junio. Hay una esperanza de que el equipo esté cerca, con ocho derrotas por ocho puntos o menos. Dos de ellas fueron por un punto y otra fue en tiempo extra. Vandersloot comenzó el martes, Stevens ha empezado a parecerse a su yo normal y Taylor es la rookie cuarta máxima anotadora de la liga.

“Tan frustrado como he estado”, dijo Pagliocca, “también sé que tenemos muchos grandes jugadores aquí y tenemos todo lo que necesitamos”.

A pesar de las derrotas, y a pesar de las novedades, el Sky parece ser el lugar adecuado para Cloud. Rápidamente se convirtió en una líder vocal y su porcentaje de tiros de 43.8 es el más alto de su carrera. Sus 4.2 asistencias por juego ocupan el segundo lugar en el plantel a pesar de ser el promedio más bajo desde 2017 – la última temporada en la que Cloud no era titular. Ella tiene noveno mayor cantidad de asistencias en la historia de la WNBA.

Pagliocca y Cloud tuvieron varias conversaciones antes de que ella firmara, ya que ambas partes querían estar en la misma página. Pagliocca quería conocerla como persona y entender su enfoque hacia el activismo. La intensa personalidad que podría asustar a algunos era un punto positivo para el gerente general de tercer año. Esa misma mentalidad jugó un papel en ir tras Diggins.

“Fue importante para mí en nuestras reuniones iniciales que [Cloud] entendiera que no queríamos que ella viniera y cambiara quién era”, dijo Pagliocca. “Está hecha para lo que crea”.

Sin embargo, el Sky ya tenía a Diggins y Vandersloot y sus 12 selecciones combinadas al All-Star Game. Diggins firmó un contrato de dos años por $1.86 millones y Vandersloot firmó por dos años a $1.5 millones. Cloud llegó a un acuerdo de un año por $555,000.

Ese trío parecía un atasco entonces y Marsh todavía está ajustando esa rotación 21 juegos en una temporada de 44 partidos. La idea era que la versatilidad de Cloud como un guardia grande que puede jugar en la alero en ocasiones y defender cuatro posiciones aliviaría algunos de esos problemas.

“Todos aportan algo diferente, todos aportan un conjunto de habilidades diferente”, dijo Marsh. “Se trata de mezclar y combinar y encontrar química en las alineaciones o dónde trabajan juntos mejor y de manera más eficiente”.

Aunque Cloud está acostumbrada a ser titular, ella aceptó el cambio de roles de venir desde el banquillo. También ha tratado de ser una fuente de apoyo para las jugadoras más jóvenes de la plantilla como Kamilla Cardoso, Aicha Coulibaly y Jaquez. Cloud se sentó al lado de Coulibaly para las entrevistas posteriores al juego después de que la novata anotara un récord personal contra Portland y continuamente añadió palabras de apoyo como una orgullosa hermana mayor. Al final, le recordó a Coulibaly que tomara una copia de la hoja de estadísticas.

“¡Tash es la mejor!”, exclamó Coulibaly mientras la pareja abandonaba el estrado.

“Ella ha sido importante para mí”, dijo Cardoso. “A veces tengo una falta de confianza en mí misma. Desde el primer día, creo que nunca había hablado con ella antes de nuestra primera práctica juntas, y ella siempre está nutriéndome. Siempre me está diciendo lo genial que soy y que nadie puede meterse conmigo”.

Cloud, quien pasó los primeros ocho años de su carrera en la WNBA con las Mystics de Washington, ha tratado de dejar atrás la temporada baja, pero aún hay cierta incertidumbre sobre el futuro. Ella será agente libre nuevamente después de la temporada y este es su cuarto equipo en cuatro años, técnicamente quinto equipo, pero nunca jugó un juego con el Connecticut Sun después de ser cambiada desde Phoenix. El Sun la movió al Liberty antes de que comenzara la temporada 2025.

El movimiento, sin embargo, no ha desanimado a Cloud, aunque hubo esos momentos de lágrimas y períodos de auto duda. Esta fue una experiencia diferente, explicó, lidiando con las secuelas de haber tenido su confianza sacudida. Para alguien que construyó una carrera superando expectativas como una selección de segunda ronda de Saint Joseph’s, la confianza en sí misma nunca fue un problema. A pesar de todo, Cloud se encontró apoyándose en su fe cuando las cosas no salían como esperaba.

“Durante los últimos dos años, especialmente, no soy el chivo expiatorio de nadie”, dijo Cloud. “Sé lo que aporto. … No se trata de demostrar nada a nadie más. Salgo aquí y juego por mi familia y mis compañeras.

“Mucho de lo que sentí fue falta de respeto, también. No significa que no me afectara como humano o incluso como jugadora de baloncesto. … No soy del gusto de todos, sé eso”.