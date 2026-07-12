Julian Alvarez sorprendió con un espectacular gol en curva y el remate de Lautaro Martínez llevó a Argentina más allá de Suiza, que terminó con 10 jugadores después del tiempo extra en Kansas City para enfrentarse a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 el miércoles.

El delantero del Atlético de Madrid, Alvarez, quien fue objeto de una oferta de 129 millones de libras esterlinas del Real Madrid en junio, anotó de manera espectacular en el minuto 112, con Martínez anotando nueve minutos después como parte de un contraataque para condenar a Die Nati a otra derrota cruel en el partido, que perdieron en el minuto 118 en los octavos de final en 2014.

El excelente remate de cabeza de Alexis Mac Allister puso a Argentina por delante después de 10 minutos de un córner de Lionel Messi, quien sigue siendo el máximo goleador del torneo con ocho goles pero no logró encontrar la red por primera vez en siete partidos de eliminación directa en la competición.

Suiza tuvo la mayor parte del impulso durante la primera mitad y aprovechó otro período de superioridad para igualar en el minuto 67, cuando Dan Ndoye se abrió paso desde la izquierda y disparó tras un intercambio rápido con Ricardo Rodríguez.

El equipo de Murat Yakin tuvo al delantero Breel Embolo expulsado por simulación cinco minutos después del gol, desempeñándose admirablemente para mantenerse firme antes de que su racha invicta desde el inicio de la clasificación llegara a su fin.

Embolo estaba inconsolable por su expulsión, que fue decidida después de un chequeo del Árbitro Asistente de Video.

Andros Townsend, ex extremo de Inglaterra, quedó muy impresionado por el gol de Alvarez. “Él ve el espacio en la esquina lejana,” señaló Townsend. “Lo envía directo a la esquina superior. ¡Qué gol! Trabajó incansablemente durante todo el partido. Merece eso. Fue increíble todo el juego.”

Argentina mantuvo su alineación desde su victoria por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final, en la que se recuperaron de un marcador de 0-2 faltando 12 minutos para el final del tiempo regular.

(Context: Argentina llega a las semifinales del Mundial 2026 después de vencer a Suiza en un emocionante partido que requirió tiempo extra para definir al ganador.)

(Fact Check: El artículo destaca a jugadores clave y momentos destacados del partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026, brindando detalles sobre los goles, expulsiones y estadísticas clave de ambos equipos.)