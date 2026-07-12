Sí, bueno, lo que sea

Jude Bellingham elogió el espíritu de lucha y la capacidad de sus compañeros de equipo de Inglaterra para “ganar sucio” después de que Thomas Tuchel criticara la actuación de los Tres Leones contra Noruega.

Inglaterra reservó su lugar en las semifinales de la Copa del Mundo tras una victoria por 2-1 sobre Noruega en el Estadio de Miami, con Bellingham una vez más acudiendo en ayuda de su nación.

El esfuerzo descendente de Andreas Schjelderup sobre Jordan Pickford le dio a Noruega una ventaja en el minuto 36, solo para que el in-forme Bellingham igualara las cosas en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Noruega parecía ser más probable en marcar el siguiente gol, con el esfuerzo de Torbjorn Heggem anulado después de que Erling Haaland empujara a Elliot Anderson en la jugada previa al córner, antes de que Kristoffer Ajer viera su cabezazo rebotar en el travesaño.

Sin embargo, Inglaterra reservó su lugar en las últimas cuatro, donde enfrentarán a los campeones defensores Argentina, en el tercer minuto del tiempo extra cuando Bellingham aprovechó un error de Orjan Nyland, quien no logró lidiar con el disparo de distancia de Morgan Rogers.

Inglaterra ahora ha ganado cuatro partidos consecutivos en la Copa del Mundo, su racha ganadora más larga dentro de una sola edición desde 1966 (cinco), aunque Tuchel no estaba impresionado al final del partido.

El entrenador de Inglaterra describió la actuación de su equipo como “descuidada”, agregando que “tuvo suerte” de progresar, pero Bellingham no estuvo de acuerdo con la evaluación posterior al partido de su entrenador.

Cuando a Bellingham se le preguntó nuevamente sobre los comentarios de Tuchel y si reflejaban los altos estándares que espera de su equipo de Inglaterra, añadió: “Quizás.

“Quizás no sabe lo que es jugar en este tipo de condiciones contra Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa, Alexander Sörloth, ya sabes.

“Ese no es un equipo fácil de enfrentar. Hemos tratado de crear un ambiente positivo, y debemos continuar eso en las últimas cuatro. No puedo elogiar lo suficiente a los chicos.

“No vas a ganar todos los partidos pasando la pelota y haciendo mil pases. A veces, tienes que ganar de manera poco convencional.”

Inglaterra también tuvo que lidiar con el calor sofocante en Miami, pero Bellingham estuvo tranquilo y sereno para Inglaterra mientras continuaba su excelente forma en la Copa del Mundo.

Bellingham ha anotado seis goles en la Copa del Mundo de este año, ninguno de los cuales han sido de penal.

Es la mayor cantidad de goles sin penales anotados por un jugador de Inglaterra en un torneo importante (Copa del Mundo/Euro), junto con Gary Lineker en la Copa del Mundo de 1986.

Y con dobletes contra México y Noruega, Bellingham es el primer jugador en marcar 2+ goles en apariciones consecutivas en la fase de eliminación directa en la misma edición de la Copa del Mundo desde Diego Maradona en 1986 (dos contra Inglaterra y dos contra Bélgica).

El centrocampista del Real Madrid destacó la dificultad de las condiciones, pero estaba emocionado de haber ayudado a Inglaterra a llegar a su cuarta semifinal en un torneo importante desde 2018.

“Fue una cátedra de Inglaterra de una manera diferente, no una de esas en las que pasamos la pelota y tenemos un millón de oportunidades, pero fue una cátedra con lucha y espíritu,” agregó.

“Estoy muy orgulloso del equipo, de lo que logramos producir. Sé que la gente dirá que no jugamos lo mejor, pero la gente no entiende lo difíciles que son ese tipo de partidos.

“En Miami el calor era increíble, la humedad. Al final, estábamos muertos. Créditos para los muchachos que lo dejaron todo en la cancha, tendremos que volver a encontrarlo.”

“Siempre pienso en lo que cambia si vas abajo 1-0 o 2-0, siempre quieres marcar el siguiente gol.

“Así que estoy tranquilo entre las emociones y las cosas que pasan por mi cabeza. Confío en mi habilidad, pero más aún, confío en la habilidad de mis compañeros de equipo y en el trabajo y esfuerzo que ponen.

“Estoy disfrutando de mi fútbol, soy bendecido de estar en la posición de ayudar a mi país a ganar partidos de fútbol. Eso es todo lo que puedo decir.

“No me importa si es lo mejor o lo que sea, no me importa, mientras sigamos ganando partidos, eso es todo lo que importa.

“Podemos estar orgullosos de este logro, ver qué equipo enfrentaremos cuando aterricemos, luego mañana volvemos a prepararnos para ese.”