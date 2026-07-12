Tuchel etiqueta a Inglaterra como descuidada y afortunada en una entrevista picante sobre la Copa del Mundo: ¿Cómo puedes preguntar?

Tuchel etiqueta a Inglaterra como descuidada y afortunada en una entrevista picante...

El entrenador principal de Inglaterra, Thomas Tuchel, acusó a sus jugadores de “ponérselo muy, muy difícil” durante su victoria en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 sobre Noruega, añadiendo que no está contento con el rendimiento en su victoria en tiempo extra.

El disparo cruzado de Andreas Schjelderup en la primera mitad aseguró que los Tres Leones se retrasaran por segunda vez en la fase eliminatoria antes de que Jude Bellingham marcara en los primeros tiempos normales y extra para enviar al equipo de Tuchel a una semifinal contra Argentina o Suiza el miércoles (20:00 BST).

“[Fuimos] descuidados, [hicimos] muchos errores técnicos y no fuimos lo suficientemente rápidos, no lo suficientemente repetitivos”, dijo Tuchel a ITV.

“Tuvimos suerte. Hubo compromiso, pero nos lo pusimos muy, muy difícil en la forma en que jugamos [y] cómo jugamos”.

Las debilidades defensivas de Inglaterra volvieron a ser evidentes y habrían quedado 2-1 atrás si el gol de Torbjorn Heggem poco después del medio tiempo no hubiera sido anulado por la falta de Erling Haaland a Elliot Anderson.

“El resultado es fantástico”, reconoció Tuchel. “Estamos en las últimas cuatro. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento”.

El novato en la Copa del Mundo defendió el valor y el espíritu de sus jugadores. “¿Cómo puedes preguntar por la mentalidad ahora?”, preguntó Tuchel.

“Esto es pura mentalidad. Puedes embotellarla y venderla. Es la calidad de nuestro juego [lo que critico] – eso es todo. No tiene nada que ver con la mentalidad”.

Junto al goleador de siete goles Haaland, Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappe de Francia – ambos con ocho goles antes de que los campeones se enfrentaran a Suiza el domingo – son los únicos jugadores que superaron a Bellingham en las finales.

“Lo dicho”, ofreció Tuchel. “Lo hace en cada partido. De clase mundial”.

Después de vencer a la República Democrática del Congo, México y Noruega por un gol durante la fase eliminatoria, Inglaterra probablemente enfrentará un desafío significativamente mayor en las semifinales.

“Mejoraremos”, dijo Tuchel. “Necesitamos mejorar. Ahora es momento de celebrar, de asimilarlo todo. Tenemos tres días. Necesitamos todo. Necesitamos un mejor rendimiento”.