Apple en conversaciones con startup que reduce modelos de IA para que funcionen en un iPhone

Apple en conversaciones con startup que reduce modelos de IA para que...

Un anuncio del nuevo iPhone Air se muestra cuando los clientes entran en la tienda de Apple para el lanzamiento de los nuevos modelos de iPhone 17 en Nueva York el 19 de septiembre de 2025.

Apple está en conversaciones con una pequeña empresa del Valle del Silicio que afirma poder reducir lo suficiente los potentes modelos de inteligencia artificial para que se ejecuten directamente en un iPhone, dijo el CEO de la startup a CNBC.

PrismML, una derivación respaldada por Khosla Ventures del Instituto de Tecnología de California, lanzó públicamente versiones comprimidas del modelo Qwen de código abierto de Alibaba el martes. La compañía dijo que redujo el modelo de aproximadamente 54 GB a menos de 4 GB, lo que permitió que sus 27 mil millones de parámetros se ejecuten en un iPhone 15 o más nuevo.

El CEO de PrismML, Babak Hassibi, dijo a CNBC que Apple y otras empresas han estado evaluando los modelos de la startup y midiendo su velocidad, eficiencia energética y rendimiento en dispositivos.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La liberación se produce un día después de que Apple abriera la beta pública de iOS 27, brindando a los propietarios de iPhone su primer amplio acceso a la renovación de Siri, que tuvo largos retrasos. Apple intenta hacer que Siri sea más competitiva con los asistentes de OpenAI y Anthropic mientras mantiene más información personal y el procesamiento de inteligencia artificial en el dispositivo.

La estrategia de la empresa podría abordar una de las limitaciones centrales que enfrenta la estrategia de inteligencia artificial de Apple. Los modelos más capaces suelen requerir demasiada memoria y potencia de procesamiento para ejecutarse en un teléfono inteligente.

Apple puede enviar solicitudes complejas a modelos basados en la nube, pero ejecutar más inteligencia artificial directamente en el iPhone reduciría el retraso asociado con el envío de datos a un servidor remoto, reduciría los costos de computación en la nube y respaldaría el argumento de privacidad de la empresa. También permitiría que ciertas funciones funcionen sin una conexión a Internet.

Carolina Milanesi, presidenta y analista principal de Creative Strategies, afirmó que los modelos más pequeños podrían permitir que Apple traslade a funciones más exigentes al iPhone, incluida la fotografía computacional, la generación de video y herramientas de salud o fitness que dependen de datos personales sensibles.

PrismML dijo que reduce los modelos de inteligencia artificial al simplificar drásticamente cómo se almacena su información interna, reduciendo cada valor de 16 bits a solo uno o tres valores posibles. Eso reduce significativamente la memoria requerida para almacenar y operar el modelo.

El lanzamiento de PrismML da a los usuarios y a los inversores la oportunidad de probar si las ganancias reclamadas se mantienen fuera del laboratorio. Y para Apple, ejecutar una inteligencia artificial más capaz directamente en el iPhone podría ayudar a la empresa a mejorar a Siri sin abandonar la privacidad y la integración de hardware que distinguen a sus productos.

Finalmente, los analistas han advertido que las afirmaciones de PrismML aún necesitan ser demostradas fuera de demostraciones controladas. La prueba final será millones de consultas, miles de combinaciones de dispositivos y pruebas sólidas a escala.

[El contenido está relacionado con los avances en inteligencia artificial y el impacto en los dispositivos iPhone de Apple.]