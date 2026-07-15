Copa del Mundo 2026: Un equipo que arrasa con los individuos

España produjo una obra maestra absoluta en el control para asegurar su lugar en apenas su segunda final de la Copa del Mundo, dejando al resto del mundo atónito ante cómo Francia fue arrasada.

Les Bleus entraron en la esperada semifinal del martes como favoritos abrumadores después de haber avanzado fácilmente en el torneo, con figuras como Kylian Mbappe, Ousmane Dembélé y Michael Olise convirtiéndolos en una fuerza ofensiva temida.

Pero mientras muchos se preguntaban cómo podía ser vencida Francia, España recordó a todos por qué son campeones de Europa e invictos en 37 partidos, al terminar ganando por 2-0.

Hombres de Luis de la Fuente han volado algo desapercibidos en esta Copa del Mundo, incluso sin poder vencer a los debutantes de Cabo Verde en su primer partido, y la superestrella adolescente Lamine Yamal ha anotado solo un gol.

Pero parecen haber alcanzado su mejor forma en el momento adecuado y, habiendo mantenido su valla invicta en seis de sus siete juegos, pueden esperar ser favoritos para la final de la Copa del Mundo del domingo, donde se enfrentarán a Argentina o Inglaterra.

Francia, por su parte, debe prepararse para el partido por el tercer lugar después de ser frustrada por una obra maestra en el mediocampo y lograr solo tres intentos al arco.

“España aplanó a Francia – aplastaron a Francia,” dijo el ex campeón de la Premier League Chris Sutton, quien estuvo en el partido para BBC Radio 5 Live.

“Hemos elogiado tanto a Francia en este torneo, pero fueron apartados por la sedosa España. En general, España ha luchado y superado a este equipo francés.”

Roy Keane, otro ganador de la Premier League, dijo en ITV: “Francia no estaba jugando como un equipo. Brillantes individuos que no jugaban como equipo.

“España ha sido absolutamente brillante, una alegría absoluta de ver.”

Cuando De la Fuente fue nombrado entrenador de España en diciembre de 2022, algunos lo llamaron “¿Luis de la Quién?”

España, campeona del mundo bajo Vicente del Bosque en 2010, está acostumbrada a ser liderada por personalidades de alto perfil, y de la Fuente fue vista como una designación de federación discreta después de su tiempo al mando de las selecciones sub-19, sub-21 y sub-23 del país.

Pero el entrenador de 65 años ha dado una respuesta contundente a los incrédulos.

Después de llevar a España a un triunfo en la Liga de Naciones en 2023 y la gloria en la Euro 2024, ahora los ha guiado a la final de la Copa del Mundo.

Si Inglaterra gana en Atlanta el miércoles, establecerán una revancha de la final del Campeonato Europeo de hace dos años.