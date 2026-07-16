Romero de Tottenham califica a Gary Neville de estúpido después de eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo

Romero de Tottenham califica a Gary Neville de estúpido después de eliminar...

Cristian Romero ha respondido a las críticas de Gary Neville sobre la pareja defensiva central de Argentina con Lisandro Martínez, diciendo que espera nunca ser “tan estúpido” cuando termine su carrera como jugador.

El ex defensor de Inglaterra, Neville, describió a Romero y Martínez como “la mejor peor pareja de centrales del mundo” antes de la victoria de 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo en Atlanta.

Ambos recibieron tarjetas amarillas durante el encuentro caldeado del miércoles, pero también desempeñaron roles clave en limitar a Inglaterra a solo dos tiros a puerta, para que el equipo de Lionel Scaloni se asegurara un lugar en su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

“Lo único que espero es que cuando me retire, no sea tan estúpido”, dijo Romero a DSports cuando se le preguntó sobre los comentarios de Neville.

“Espero que no critique a un jugador o a nadie.”

“Porque al final del día, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por nuestra selección nacional. A veces nos va bien, a veces mal, pero estamos felices de estar en otra final de la Copa del Mundo.”

“Creo que estamos haciendo historia, para nosotros es algo realmente enorme, y sentimos la importancia de esta camiseta como nadie más.”

Martínez: Respondemos en el campo

El defensor del Manchester United, Martínez, también respondió a las críticas, insistiendo en que los jugadores argentinos prefieren responder a sus críticos a través de sus actuaciones en lugar de palabras.

“Estamos acostumbrados a que la gente siempre hable de nosotros,” dijo Martínez.

“Parece que les gusta hacerlo, y respondemos en el campo, eso es todo, siempre con respeto.”

Romero y Martínez, ambos de 28 años, han sido titulares en cinco de los seis partidos de Argentina en el torneo y se han convertido en figuras centrales en otra impresionante carrera hacia la final.

Los campeones defensores han mantenido dos porterías a cero en los partidos en los que la pareja ha empezado juntos, encajando un total de seis goles mientras buscan su cuarto título de la Copa del Mundo.

Neville8217s veredicto de “mejor peor”

Neville hizo los comentarios durante una aparición en el podcast The Overlap antes del enfrentamiento de las semifinales.

El ex defensor del Manchester United e Inglaterra argumentó que Romero y Martínez combinaron momentos de brillantez con errores costosos.

“Parece que regalan un gol entre ellos en cada partido”, dijo Neville.

“Pero los ves, están marcando goles, cabeceando el balón, están literalmente en todas partes, es increíble.”

“Los llamo la mejor peor pareja de centrales del mundo”.

“Porque a veces pueden ser absolutamente increíbles, pero luego, pasan de lo sublime a lo ridículo.”

Argentina se enfrentará ahora a España en la final de la Copa del Mundo del domingo mientras intentan retener el trofeo que ganaron en Qatar hace cuatro años, mientras que Inglaterra se enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar del sábado.