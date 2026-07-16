Argentina muestra por qué son campeones reinantes de la Copa del Mundo

Argentina mantiene viva su ilusión de ganar la Copa del Mundo por segundo año consecutivo al sorprender a Inglaterra con una remontada tardía en una victoria por 2-1 en las semifinales el miércoles en el Estadio de Atlanta (Estadio Mercedes-Benz).

Inglaterra, intentando llegar a su primera final desde 1966, parecía estar a punto de poner fin a su espera de 60 años después de que Anthony Gordon les diera la ventaja al inicio del segundo tiempo. A medida que Argentina se volcaba en busca de una manera de volver al partido, una serie de salvadas de clase mundial por parte del guardameta de Inglaterra, Jordan Pickford, y una mala suerte en la definición mantuvieron a los campeones del mundo buscando el empate.

Pero un gol de Enzo Fernández desde 20 yardas en el minuto 85 metió a Argentina de nuevo en el juego, antes de que Lautaro Martínez lo ganara con un cabezazo tras un centro de Lionel Messi dos minutos en el tiempo de descuento.

Argentina se enfrentará al campeón europeo España en la final del domingo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium). – Mark Ogden

Experiencia de la Copa del Mundo de Argentina marca la diferencia

Argentina ha llegado nuevamente a la final de la Copa del Mundo, y aunque el cabezazo tardío de Martínez aseguró el triunfo de Argentina, todo el equipo llevó a La Albiceleste a una segunda final consecutiva.

El centrocampista de Argentina, Alexis Mac Allister, habló anteriormente sobre la importancia de tener experiencia en semifinales de la Copa del Mundo, después de llegar a esta etapa en 2014 y 2022. “Obviamente, tener la experiencia de jugar en una semifinal de la Copa del Mundo es una ventaja, pero no garantiza nada”, dijo Mac Allister el martes.

Y fue una ventaja. Argentina se mantuvo tranquila y organizada cuando fue necesario antes de aprovecharse de Inglaterra. Messi leyó perfectamente el juego, encontrando espacio para el gol de Fernández. Lo hizo una vez más para Martínez.

Desde la banca, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, tomó las decisiones correctas para mantener a su equipo competitivo. Hizo una sustitución cuestionable en la alineación titular al reemplazar a Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone, pero corrigió sus errores en la segunda mitad. – Lizzy Becherano

Cambios de Scaloni llevan a Argentina hacia la victoria

Inglaterra contrató a Tuchel, un entrenador que ganó la Liga de Campeones, para poner fin a su desesperada espera de éxito internacional, pero el exentrenador de Chelsea, Bayern Munich y Paris Saint-Germain fue superado por Scaloni, subestimado.

Scaloni a menudo es desestimado simplemente como un tipo sin pedigrí en el juego de clubes y alguien que simplemente sabe cómo mantener feliz a Messi. Pero Scaloni ha ganado una Copa del Mundo y dos Copas América con Argentina, y está al borde de un segundo Mundial porque fue más astuto que Tuchel con sus sustituciones cuando realmente importaba.

Con Inglaterra intentando defender su ventaja, Tuchel se volvió negativo con sus cambios, introduciendo defensores Ezri Konsa, Dan Burn y Nico O’Reilly antes de finalmente utilizar cambios ofensivos con Marcus Rashford e Iván Toney después de que Argentina se pusiera en ventaja. – Ogden

La suerte se acaba para Tuchel mientras Inglaterra no rompe el ciclo

Inglaterra estaba a cinco minutos más tiempo de descuento de una final de la Copa del Mundo. Y estuvieron tan cerca siguiendo un plan que les había servido bien contra México y Noruega: defender una ventaja con un cinco defensas fuera de posesión.

Pero la forma en que cedieron la iniciativa aquí recordó salidas pasadas de torneos, perdiendo demasiado terreno e invitando demasiada presión para perder una ventaja, tal como lo hicieron en la semifinal de la Copa del Mundo de 2018 contra Croacia y la final de la Eurocopa 2020 (que perdieron en penales). – Olley

Fernández, un dolor de cabeza para Inglaterra

Desde el principio, estaba claro que Fernández estaba listo para este partido. Golpeó en la cabeza de Elliot Anderson en el tercer minuto y continuó molestando y apurando al centrocampista de Inglaterra durante el primer cuarto. Era un irritante principal, y eso es un elogio. Es el tipo de jugador al que adoras si está de tu lado. Si estás jugando contra él, estarás deseando cortarle los talones en cada oportunidad.

Era inevitable que Fernández tuviera algo que decir en este partido. Probó a Pickford en la primera mitad con ese disparo desde larga distancia, pero fue en el minuto 85 donde tuvo su contribución que cambió el impulso. Inglaterra le dio a Argentina demasiado espacio en un córner, y Messi encontró a Fernández en el borde del área inglesa. Echó un vistazo breve al arco de Pickford y encontró la esquina de la red de Pickford. Pronto estaba frente a las grandes cantidades de fanáticos argentinos celebrando, y mostraron su adoración. Fue una actuación ganadora del partido del argentino.

Vale la pena mencionar también a su compañero de medio campo, Mac Allister, quien hizo un gran esfuerzo. Dos veces golpeó el poste, y esos momentos dieron aún más ánimo a Argentina para llevar las cosas a otro nivel. – Tom Hamilton