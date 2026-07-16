Copa del Mundo 2026: Argentina podría enfrentar acciones disciplinarias por mostrar una pancarta de las Islas Malvinas después de vencer a Inglaterra

Después del partido, el centrocampista argentina Leandro Paredes dijo que la Guerra de las Malvinas fue una “parte triste de nuestra historia”, añadiendo que el juego “no fue solo un partido de fútbol” para su nación. La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, publicó en X después de la victoria del miércoles que “no fue solo otro partido” junto a un video que parecía ser soldados argentinos. “Las Malvinas son argentinas”, escribió Villarruel. “Prohibieron llevarlas al estadio y olvidaron que las llevamos en nuestra sangre y en nuestros corazones.” Antes del partido, Villarruel había dicho que la semifinal era “para poner a los invasores en su lugar”. El MP Peter Kyle, Secretario de Estado de Negocios e Industria, dijo que la pancarta de Argentina era “totalmente inapropiada” y espera una investigación exhaustiva de Fifa sobre el asunto. El portavoz oficial de la Primera Ministra del Reino Unido expresó puntos de vista similares, pero dijo que cualquier acción potencial es “asunto de Fifa”. Añadió: “La primera ministra desea éxito a ambos equipos en la final, especialmente a España.” Los jugadores argentinos también cantaron canciones que mencionaban las Malvinas y a las leyendas argentinas Diego Maradona y Lionel Messi después de su dramática victoria 3-2 sobre Egipto en octavos de final. Sin embargo, antes de la semifinal, el director Lionel Scaloni había dicho que no iba a mezclar fútbol y política. “La realidad es que esto es un partido de fútbol. No puedo mezclar cosas, especialmente por respeto a lo que sucedió hace tantos años”, afirmó Scaloni. “Fue un período muy triste en nuestra historia, y no hay mucho que podamos hacer al respecto, esa es la realidad. Están sucediendo cosas en otras partes del mundo, y criticamos la existencia de la guerra. Ciertamente recordamos a esas personas, por supuesto. Pero es un partido de fútbol, no debemos confundir las cosas.” La semifinal, en la que Inglaterra perdió por goles tardíos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se llevó a cabo bajo medidas de seguridad incrementadas debido a las tensiones históricas entre las dos naciones.