Millwall no descarta la promoción después del empate en Leicester, dice Neil

El jefe de Millwall, Alex Neil, insistió en que “no estamos descartando nada” después de rescatar un empate tardío contra el Leicester City en su lucha por el ascenso.

Los Leones empataron 1-1 con el Leicester en el estadio King Power, ascendiendo al segundo lugar en el Campeonato.

Sin embargo, Ipswich Town está a solo un punto detrás de Millwall con dos partidos pendientes sobre el equipo de Neil, que estuvo en la cima durante la mayor parte del encuentro en Leicester.

Los Zorros tomaron la delantera en el minuto 78 con Harry Souttar empujando el balón sobre la línea, pero Macaulay Langstaff niveló en el último minuto para repartir los puntos.

En general, Millwall produjo 1,94 xG de 22 tiros, mientras que Leicester acumuló 0,93 de 10 intentos.

Millwall ha cosechado 41 puntos de 23 partidos fuera de casa en el Campeonato esta temporada (G11 E7 P4); son los puntos fuera de casa más altos de los Leones (asumiendo tres puntos por victoria) en una temporada de liga, igualando la campaña 2000-01.

Neil admitió que no estaba seguro de si el empate sería suficiente para que Millwall ascendiera automáticamente a la Premier League, pero cree que aún tienen una oportunidad.

“Se demostrará en los próximos días si un punto es suficiente”, dijo Neil a Sky Sports.

“No podría pedir más a los jugadores, tuvimos oportunidades antes de que ellos anotaran. Presionamos y presionamos, incluso después de anotar, ciertamente no puedo culpar a los jugadores, los chicos que comenzaron fueron excelentes y los que entraron también lo fueron.

“Los partidos se deciden por momentos, se metió en el poste y solo necesitamos despejarlo, pero luego mostramos carácter para marcar y tratar de ir a por el gol de la victoria.

“Si Ipswich hace lo que necesita, entonces evaluaremos en ese momento, pero en cuanto a mí, hemos tenido una temporada increíble y no estamos descartando nada”.