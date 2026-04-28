BTS se dirige hacia el tercer y último concierto en Tampa, ¡consigue tus entradas a partir de $50!

El tour mundial BTS ‘Arirang’ está aquí! El grupo de K-pop ha completado las dos primeras paradas en los EE.UU. en Tampa, Florida, con una más por venir. Por supuesto, varias canciones del álbum Arirang formaron parte del setlist, pero también interpretaron “Run BTS,” “Fake Love,” “Mic Drop,” “Burning Up” e “Idol” de álbumes anteriores.

El Tour Mundial de BTS comenzó en Goyang, Corea del Sur después de una breve pausa para el grupo, ya que algunos miembros necesitaban cumplir con los requisitos militares coreanos. El tour incluye un total de 25 paradas solo en la etapa de EE.UU., y aún hay boletos disponibles, con los boletos más baratos de BTS empezando en $50 en Tampa el Martes 28 de abril.

‘Arirang’ continuará hasta marzo de 2027 con paradas internacionales en Corea, Japón, México, España, Reino Unido, Alemania, Francia y muchos más. Algunos incluso apuestan a que BTS encabezará Coachella 2027, pero aún no hay confirmación.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para conseguir boletos de BTS para Tampa el martes y para todo el Tour Mundial:

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Calendario del Tour Mundial de BTS en EE.UU.: – 28 de abril – Tampa, Florida – Consigue boletos desde $50 – 2 de mayo – El Paso, Texas – Consigue boletos desde $103 – 3 de mayo – El Paso, Texas – Consigue boletos desde $52 – 16 de mayo – Stanford, California – Consigue boletos desde $280 – 17 de mayo – Stanford, California – Consigue boletos desde $240 – 19 de mayo – Stanford, California – Consigue boletos desde $214 – 23 de mayo – Las Vegas – Consigue boletos desde $175 – 24 de mayo – Las Vegas – Consigue boletos desde $131 – 27 de mayo – Las Vegas – Consigue boletos desde $118 – 1 de agosto – Ciudad de Nueva York – Consigue boletos desde $301 – 2 de agosto – Ciudad de Nueva York – Consigue boletos desde $245 – 5 de agosto – Foxborough, Massachusetts – Consigue boletos desde $93 – 6 de agosto – Foxborough, Massachusetts – Consigue boletos desde $98 – 10 de agosto – Baltimore – Consigue boletos desde $167 – 11 de agosto – Baltimore – Consigue boletos desde $151 – 15 de agosto – Arlington, Texas – Consigue boletos desde $423 – 16 de agosto – Arlington, Texas – Consigue boletos desde $343 – 27 de agosto – Chicago – Consigue boletos desde $335 – 28 de agosto – Chicago – Consigue boletos desde $416 – 1 de septiembre – Los Ángeles – Consigue boletos desde $169 – 2 de septiembre – Los Ángeles – Consigue boletos desde $161 – 5 de septiembre – Los Ángeles – Consigue boletos desde $228 – 6 de septiembre – Los Ángeles – Consigue boletos desde $193