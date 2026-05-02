Torrens y Mets acuerdan extensión de 2 años

El New York Mets y el receptor Luis Torrens han llegado a un acuerdo sobre una extensión de contrato de dos años por $11.5 millones hasta la temporada 2028, confirmaron fuentes a ESPN el sábado. El acuerdo incluye $2 millones en incentivos posibles, $1 millón en cada uno de los años 2027 y 2028. No incluye ninguna opción.

Torrens, quien cumplió 30 años el sábado, está en su novena temporada en las Grandes Ligas y tercera con los Mets. Considerado uno de los mejores receptores defensivos del béisbol, se ha convertido en un fiable suplente de Francisco Alvarez, un antiguo prospecto destacado, y ha sido titular durante las largas ausencias de Alvarez en la lista de lesionados en los últimos dos años.

El nativo de Venezuela ha jugado en 13 partidos, comenzando en ocho, esta temporada para los Mets, que ocupan el último lugar. Ha bateado 6 de 30 con un OPS de .467 en 31 apariciones en el plato después de promediar .227/.286/.354 con ocho jonrones en 413 apariciones en el plato en los últimos dos años.

Defensivamente, ha atrapado a cuatro de siete corredores intentando robar en 2026. Ha atrapado al 47% de ladrones de bases (34 de 73) desde 2024, 11% mejor que cualquier otro receptor con al menos 500 entradas detrás del plato. La temporada pasada, su valor defensivo de carrera de 11 tras el plato en solo 641 entradas lo colocó sexto en las mayores. Su valor defensivo de carrera de 17 desde el inicio de la temporada 2024 está empatado en el séptimo lugar.

Firmado originalmente por los Yankees en Venezuela en 2012, Torrens llegó al roster del Día Inaugural de los San Diego Padres en 2017 a los 20 años después de nunca haber jugado por encima de Clase A. Más tarde jugó para los Seattle Mariners y Chicago Cubs antes de que los Yankees lo intercambiaran de su roster de Triple-A a los Mets por $100,000 en mayo de 2024.

The Athletic fue el primero en reportar el acuerdo.