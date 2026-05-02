Barcelona se acercó al título de LaLiga con una difícil victoria 2-1 sobre Osasuna en el Estadio El Sadar.

Los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres en los últimos minutos aseguraron los tres puntos para los visitantes, antes de una respuesta tardía de Osasuna que preparó un final tenso.

El resultado deja a Barcelona 14 puntos por encima en la tabla, con el título ahora al alcance dependiendo del resultado de Real Madrid contra Espanyol.

Osasuna amenaza en un primer tiempo parejo

A pesar de que Barcelona dominó la posesión al principio, Osasuna creó las oportunidades más claras antes del descanso.

Ante Budimir estuvo en el centro de su amenaza ofensiva, golpeando la base del poste con un esfuerzo inventivo antes de obligar a una fuerte parada de Joan Garcia momentos después.

El mejor oportunidad de Barcelona cayó en Lewandowski, pero el delantero disparó por encima desde corta distancia, resumiendo una exhibición relativamente apagada en ataque de los visitantes en los primeros 45 minutos.

Cambios de Barcelona cambian el partido

El partido se mantuvo equilibrado después del reinicio, con Dani Olmo negado desde corta distancia por un bloqueo crucial de Alejandro Catena.

El entrenador Hansi Flick recurrió a su banquillo en busca de un avance, y los cambios resultaron decisivos.

Marcus Rashford, introducido justo después de la hora de juego, tuvo un impacto inmediato. Su centro desde el ala derecha en el minuto 81 encontró a Lewandowski, quien cabeceó con potencia al fondo de la red para romper el empate.

Cinco minutos después, Barcelona duplicó su ventaja. Fermín López enhebró un pase preciso entre la defensa, permitiendo a Ferran Torres colocar calmadamente el balón entre las piernas del portero.

Un gol tardío de Osasuna prepara un final nervioso

Osasuna respondió rápidamente para mantener viva la contienda. El suplente Abel Bretones entregó un centro desde la izquierda, y Raúl García se elevó sin marcar para cabecear y reducir la desventaja.

Los anfitriones se lanzaron hacia adelante en busca de un empate durante ocho minutos de tiempo añadido, pero Barcelona aguantó para asegurar una victoria crucial.