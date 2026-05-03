Flick: Hemos hecho nuestro trabajo en la carrera por el título de LaLiga

El técnico Hansi Flick afirmó que no le importa cómo el Barcelona retiene su título de LaLiga, insistiendo en que su equipo “ha hecho nuestro trabajo”.
El Barça derrotó a Osasuna 2-1 el sábado, con goles rápidos de Robert Lewandowski y Ferran Torres sellando una importante victoria como visitantes.
La Blaugrana ha ganado ahora 10 partidos consecutivos de LaLiga, alcanzando esa cifra en una sola temporada por primera vez desde marzo de 2016, cuando ganaron 12 partidos seguidos bajo la dirección de Luis Enrique.
Esta victoria significa que el Barça podría convertirse en campeón de liga el domingo si el Real Madrid no logra vencer al Espanyol.
E incluso si Los Blancos logran la victoria en ese partido, también tendrían que vencer al Barça en el Clásico el próximo fin de semana para mantener viva la lucha por el título.
El Barça podría ganar ahora su tercer título de LaLiga en cuatro años, y Flick no está preocupado por cómo lleguen a la meta.
“Hemos hecho nuestro trabajo al ganar aquí, y ahora está fuera de nuestras manos”, dijo Flick tras la victoria sobre Osasuna.
“Tenemos que esperar el partido del Espanyol, así que no depende de nosotros. Lo importante es ganar un título, y celebraremos cuando podamos ganarlo.
“Queríamos ganar aquí. Fue un partido difícil para nosotros. Creo que podríamos haberlo hecho mejor en la primera mitad, pero afortunadamente pudimos marcar dos goles más tarde.
“Estábamos controlando en la primera mitad. Tratamos de cambiar las cosas. [Frenkie] De Jong entró por Gavi, que tenía una tarjeta amarilla.
“Tomamos algunos riesgos más, jugamos más rápido y con más velocidad, haciendo entrar a [Marcus] Rashford y Ferran.
“Estoy contento por el equipo, por los fanáticos. Estamos felices de haber sumado otros tres puntos”.