Los acuerdos de fabricantes de medicamentos de Trump podrían salvar la economía $529 mil millones en 10 años, dice la Casa Blanca

WASHINGTON — Los economistas de la Casa Blanca estiman que los acuerdos del Presidente Donald Trump con las compañías farmacéuticas para reducir algunos precios de medicamentos recetados en los Estados Unidos a lo que cobran en otros países podrían ahorrar $529 mil millones en los próximos 10 años.

El análisis obtenido por The Associated Press incluye las primeras proyecciones a nivel económico de una política en el centro de la campaña de Trump hacia los votantes de cara a las elecciones intermedias de noviembre para controlar la Cámara de Representantes y el Senado. Los legisladores demócratas han puesto en duda los ahorros reclamados por Trump y es probable que estos nuevos números generen preguntas adicionales sobre los datos.

Los problemas de coste de vida están en la vanguardia de las preocupaciones de los votantes y los altos precios de la energía relacionados con la guerra en Irán han aumentado la ansiedad pública. Trump ha intentado abordar las preocupaciones sobre la asequibilidad centrándose en sus esfuerzos por negociar acuerdos con las compañías para que el coste de los medicamentos recetados en los Estados Unidos no sea dramáticamente más alto que en otras naciones prósperas.

“Ahora tienen los precios de medicamentos más bajos en cualquier parte del mundo”, dijo Trump en un mitin el viernes ante una multitud de personas mayores en Florida. “Y solo eso debería ganarnos las elecciones intermedias”.

El análisis fue realizado por funcionarios de la administración para el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca. También estimaron que los gobiernos federal y estatal podrían ahorrar un total de $64.3 mil millones en Medicaid durante la próxima década debido a lo que Trump llama su política de “nación más favorecida” en los precios de los medicamentos.

Pocos detalles de los acuerdos alcanzados por la administración de Trump y 17 de las principales compañías farmacéuticas se han hecho públicos, lo que hace difícil verificar independientemente los ahorros proyectados. El análisis de la Casa Blanca intentó calcular los ahorros previstos a medida que más medicamentos salgan al mercado y se ajusten al marco de Trump, con un modelo en el informe que contabilizaba los posibles ahorros en $733 mil millones en una década.

Trump y su Departamento de Salud y Servicios Humanos han destacado sus acuerdos de fijación de precios de medicamentos como transformadores y han instado al Congreso a codificar sus principios en la ley. Los legisladores demócratas han cuestionado las afirmaciones de ahorro de la administración. El miembro de más alto rango del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, demócrata por Oregón, y 17 senadores demócratas propusieron en abril una medida que requería que la administración revelara los términos de los acuerdos firmados por las compañías farmacéuticas.

“Si estos acuerdos son tan buenos, ¿por qué la administración de Trump tiene miedo de mostrarlos al público?”, dijo Wyden al anunciar la medida. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo que su equipo compartiría detalles que no incluyeran información propietaria o secretos comerciales.

Los posibles ahorros estimados por la administración de Trump serían sustanciales, ya que los estadounidenses gastaron $467 mil millones en medicamentos recetados en 2024, según los datos gubernamentales más recientes disponibles. El análisis se basa en la idea de que los países extranjeros también pagarían más por sus medicamentos recetados, lo que diversificaría las fuentes de ingresos de los fabricantes de medicamentos y preservaría su capacidad de innovar con nuevos tratamientos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó en octubre de 2024 que un plan similar al que finalmente adoptó Trump podría reducir los precios de los medicamentos recetados en más del 5%, aunque la disminución “probablemente disminuiría con el tiempo a medida que los fabricantes se ajustaran a la nueva política alterando los precios o la distribución de medicamentos en otros países”.

El alcance de los ahorros reclamados por la administración de Trump es probable que intensifique el escrutinio de los demócratas, quienes sostienen que cualquier reducción de precios sería compensada por costes más elevados para los medicamentos recetados que no estén cubiertos por el marco de “nación más favorecida”. Una de sus principales críticas es que las compañías farmacéuticas han aumentado sus márgenes de beneficio mientras trabajan con la administración.

En abril, el personal del Senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, publicó un análisis que examinaba a 15 de las compañías que habían aceptado este plan de fijación de precios de medicamentos y encontraron que sus beneficios combinados aumentaron un 66% en el último año a $177 mil millones. El informe señaló que las reducciones de impuestos que Trump firmó el año pasado “eximieron o retrasaron muchos de los medicamentos más caros” de las negociaciones de precios con Medicare.

La administración de Trump ha respondido que considera que la crítica de Sanders es defectuosa, diciendo que se basa en los precios de lista de los medicamentos farmacéuticos en lugar del precio real que pagan los pacientes.