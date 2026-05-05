Milei de Argentina restablece el acceso de la prensa a la presidencia después de que una prohibición provocara reacciones violentas

BUENOS AIRES, Argentina – El presidente de Argentina, Javier Milei, restableció el lunes el acceso de los periodistas a la sede de su gobierno, más de una semana después de que la decisión de bloquear el acceso al edificio a los periodistas acreditados, acompañada de una andanada de insultos en línea, provocó una reacción violenta de legisladores y defensores de la libertad de prensa.

La mayoría de los periodistas dijeron que podían ingresar a la Casa Rosada –o la Casa Rosada, el equivalente argentino de la Casa Blanca– por primera vez desde el 23 de abril. Pero las autoridades negaron la entrada a dos canales de televisión acreditados sin explicación e introdujeron nuevas restricciones al movimiento físico de los reporteros dentro de la Casa Rosada, cerrando pasillos e instalando vidrios esmerilados en las ventanas.

El cierre el mes pasado de la sala de prensa utilizada durante décadas por reporteros con credenciales para cubrir al presidente se sumó a una lista de ataques y represalias contra organizaciones de noticias por parte de Milei, cuya hostilidad hacia la prensa refleja el enfoque agresivo de su aliado y poderoso patrocinador, el presidente estadounidense Donald Trump.

Los periodistas y sus defensores criticaron la medida como un ataque a la libertad de prensa en Argentina. Las condenas llegaron desde las cámaras empresariales, la Iglesia católica y políticos de todo el espectro.

El gobierno de Milei se defiende

El jefe del gabinete de Milei, Manuel Adorni, respondió a los críticos en una inusual conferencia de prensa el lunes en la que dijo que su objetivo “no es dar la bienvenida a nadie, sino restaurar las operaciones (de la sala de prensa)”.

“Estamos totalmente a favor de la libertad de prensa… pero de ninguna manera permitiremos que se cometan a sus espaldas actos que pongan en peligro la seguridad nacional”, dijo a los periodistas.

Las autoridades justificaron las restricciones para los aproximadamente 60 miembros del cuerpo de prensa de la Casa Rosada como una medida de seguridad necesaria después de que acusaron a un canal de televisión local de espionaje por utilizar gafas inteligentes para filmar partes de la sede sin autorización.

El presidente de Argentina, Javier Milei, izquierda, y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegan al Congreso para asistir a una sesión en la que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe a la Cámara de Diputados en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de abril de 2026. Crédito: AP/Natacha Pisarenko

El canal Todo Noticias insiste en que recibió permiso oficial para capturar las imágenes y que las imágenes de pasillos y espacios de reunión transmitidas en el segmento de televisión son accesibles al público desde hace mucho tiempo.

Cuando se le preguntó por qué compañeros de Todo Noticias y Canal 13, otra importante cadena, seguían bloqueados en la Casa Rosada el lunes, Adorni dijo que no estaba al tanto del tema y que, “en principio, no debería haber ninguna limitación”.

Sobre las nuevas restricciones, que incluían amplios controles de seguridad en la entrada, barreras erigidas apresuradamente que bloquean escaleras y pasillos, vidrio esmerilado que oscurece las vistas del balcón y la insistencia de que los periodistas entreguen sus pases de prensa a las autoridades al salir del edificio, Adorni dijo que el gobierno estaba “simplemente haciendo cumplir las regulaciones”.

“Esto no es censurar la libertad de expresión”, dijo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, izquierda, y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegan al Congreso para asistir a una sesión en la que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe a la Cámara de Diputados en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 29 de abril de 2026. Crédito: AP/Natacha Pisarenko

Los periodistas en Argentina enfrentan la hostilidad del gobierno

En los últimos dos años, la clasificación de Argentina se ha desplomado en un índice de libertad de prensa mantenido por Reporteros Sin Fronteras, informó el grupo la semana pasada. Cayó del 66 al 98, una de las mayores caídas de cualquier país de América del Sur.

En un informe publicado la semana pasada, el grupo dijo que había registrado un “aumento de la hostilidad y la presión del gobierno hacia la prensa” por parte de los partidarios latinoamericanos más vocales de Trump, Milei de Argentina y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

“Los insultos, difamaciones y amenazas del gobierno de Javier Milei hacia periodistas y medios críticos de su gobierno se han vuelto comunes desde que asumió el cargo”, agregó.

En desacuerdo con la prensa en un grado nunca visto desde la restauración de la democracia argentina en 1983, Milei ha intensificado sus ataques a los medios en las últimas semanas a medida que sus campañas emblemáticas contra la corrupción y la inflación flaquean.

Casi todos los días publica en X el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

El lunes por la noche recurrió a las redes sociales para castigar a quienes “nos acusan de censura y violaciones de la libertad de expresión”.

En un mercado libre ideal, escribió el líder libertario, “la sociedad misma se encargaría de limpiar el sistema llevando a la quiebra a los medios de comunicación que constantemente publican falsedades”.