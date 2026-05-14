El jefe de Barcelona, Yuste, responde a Real Madrid: Las palabras de Florentino parecían patéticas y diseñadas para encubrir una mala gestión deportiva

Barcelona presidente interino, Rafa Yuste, ha desestimado las afirmaciones de Florentino Pérez relacionadas con el caso Negreira como “patéticas” y dice que su homólogo del Real Madrid está buscando excusas para disfrazar una “pobre gestión deportiva”.

Pérez criticó al Barça anoche en una rueda de prensa organizada rápidamente en la que también apuntó a los detractores de la junta directiva y a los medios de comunicación como parte de una larga diatriba que parecía culpar a todos y a todo, menos a él mismo, por los problemas actuales del club capitalino.

Destacó el caso Negreira como un área en la que siente que el Barcelona es tratado de manera diferente y dijo que un dossier de 500 páginas compilado por el club estaba casi completo y se enviaría a la UEFA.

El caso Negreira es una investigación en curso centrada en pagos de 7 millones de euros realizados por el Barça a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del comité de árbitros de España (CTA), entre 2001 y 2018.

Madrid cree que estos pagos llevaron a decisiones favorables al Barcelona en el campo.

El Barça insiste en que no hubo irregularidades y afirma que los pagos se hicieron a Negreira para actuar como consultor en los aspectos técnicos del arbitraje.

Pérez no se guardó nada, afirmando que era “el mayor caso de corrupción de la historia”.

Dijo: “La corrupción en el caso Negreira es sistémica. Que tengamos que escuchar al presidente de la CTA afirmando que estas son cosas que deben olvidarse. Pero, ¿por qué hay que olvidarlas? Estamos preparando un dossier de 500 páginas que vamos a enviar a la UEFA.

“No hay precedentes en la historia del fútbol mundial. ¿Cómo vamos a olvidar el mayor caso de corrupción que ha ocurrido en la historia? Es incomprensible que sigamos viendo árbitros de esa época en una competencia como La Liga”.

Pérez incluso afirmó que la cantidad de trofeos del Madrid habría sido mucho mayor si no hubiera ocurrido esa “corrupción”.

Añadió: “Llevo no sé cuántas temporadas aquí y solo he ganado siete Copas de Europa y siete Ligas, que podrían haber sido 14 porque me las han robado. Hemos hecho un vídeo de los 18 puntos que nos han quitado esta temporada. No puedo callarme sobre eso”.

Yuste, quien ocupa el cargo de presidente hasta que Joan Laporta regrese de manera oficial el 1 de julio después de ganar las elecciones de marzo, fue firme en su rechazo a las afirmaciones de Pérez.

Hablando en Vitoria, antes del juego de los campeones contra Alavés esta noche, dijo: “Las palabras de Florentino me parecieron patéticas y llenas de mentiras. El club ya emitió un comunicado ayer estudiando acciones legales, pero quiero decir que esta maniobra de Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que ha estado sucediendo durante dos años no le llevará a ninguna parte.

“¿Siete Ligas robadas? Esto es una total mentira. Él sabrá que vamos a defendernos, le debemos a los aficionados y al club y nadie toca el club”.

El Barça venció al Real Madrid para retener el título de liga el domingo y Yuste estaba ansioso por resaltar la superioridad de los catalanes, añadiendo: “No vale la pena hablar de Negreira de nuevo cuando hemos ganado dos títulos de liga con un proyecto con jugadores de La Masia y otros que han llegado de fuera. Lo estamos ganando con una diferencia de 14 puntos y esto es una cortina de humo para tratar de justificar una pobre gestión deportiva. Los aficionados del Barça están muy felices y nada nos quitará la felicidad.

“Vi la rueda de prensa después, no en directo, y no me hizo reír ni llorar. Me dio pena por él”.