Madre de Texas acusada de asesinato capital después de que sus niños fueran encontrados muertos en un auto quemado

Una madre fue arrestada el viernes después de que sus dos hijos fueran encontrados muertos en un automóvil incendiado en San Antonio.

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Marlene Vidal, de 34 años, de Edimburgo, Texas, fue acusada de asesinato capital después de que los cuerpos de sus hijos (de 5 y 7 años) fueran descubiertos en un vehículo envuelto en llamas en el estacionamiento de un almacén, según la policía.

El subjefe de la policía de San Antonio, Jesús Salame, dijo en una conferencia de prensa que un transeúnte que paseaba a su perro llamó al 911 el viernes por la mañana para denunciar el vehículo en llamas.

Salame dijo que Vidal le había dicho al transeúnte que ya se había comunicado con la policía, aunque no está claro si eso era cierto.

Después de que los bomberos extinguieron el fuego, descubrieron a dos niños dentro del vehículo, según Salame.

No está claro si los niños estaban muertos antes o después de que el coche fuera incendiado. Un médico forense local todavía está investigando la causa de la muerte.

Las imágenes de vigilancia y las declaraciones que Vidal hizo a la policía indican que ella “fue la única responsable de la muerte de estos dos niños”, según Salame.

Las autoridades no han establecido un motivo, aunque Salame señaló que “hay indicios de que problemas de salud mental pueden haber influido”.

“Sé que nuestra comunidad va a estar sufriendo ahora mismo”, dijo. “Todos querrán saber por qué sucedió algo como esto y, desafortunadamente, el por qué a veces es la pregunta más difícil de responder”.