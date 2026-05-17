El fenómeno viral de Argentina: los jóvenes se identifican como animales

Buenos Aires : Un domingo reciente, una plaza de Buenos Aires se transformó en un desierto improvisado para un grupo inusual de adolescentes.

Sofía, con una máscara de beagle realista, corría por el césped a cuatro patas. Cerca de allí, Aguara, de 15 años, saltó por el aire superando una carrera de obstáculos mientras imitaba los movimientos precisos de un perro de raza belga. Otros vestidos como gatos y zorros se posaban en las ramas de los árboles, manteniéndose alejados de los curiosos.

Fue la última reunión de “therians”, individuos que dicen identificarse mental, espiritual o psicológicamente con animales no humanos. La tendencia se ha apoderado de las redes sociales argentinas en los últimos meses, ganando terreno en plataformas como TikTok, donde el hashtag #therian ha superado los 2 millones de publicaciones, con Argentina liderando a todos los demás países latinoamericanos en participación. El aumento ha llamado la atención tanto de personas influyentes como de medios de comunicación, provocando reacciones que van desde la risa y el desconcierto hasta la ira absoluta.

Y a medida que el movimiento gana fuerza, los psicólogos intervienen para analizar el fenómeno y su lugar en el discurso público.

Aguara, que afirma identificarse como pastor belga malinois y calcula su edad como el equivalente a dos años y dos meses en años caninos, dice que se parece mucho a cualquier otro adolescente.

“Me despierto como una persona normal y vivo mi vida como una persona normal”, dijo. “Simplemente tengo momentos en los que me gusta ser un perro”.

Como líder de lo que ella llama su “manada”, Aguara (el nombre con el que se identifica) cuenta con más de 125.000 seguidores en TikTok y coordina reuniones periódicas en la capital argentina.

Aru, una joven de 16 años que usó una máscara de foca en la reunión en el parque, dijo que se considera parte de la rama de los therians “otherpaw”: individuos que usan máscaras y colas o se mueven a cuatro patas sólo por diversión. “No se trata necesariamente de identificarse como un animal”, dijo.

Ella considera que la tendencia therian despegó en Argentina debido al ambiente “bastante libre” del país. Para otros jóvenes argentinos, el movimiento ha proporcionado una comunidad vital donde pueden sentirse verdaderamente aceptados.

¿Deberían preocuparse los padres?

Débora Pedace, psicóloga y directora del Centro Terapéutico Integral de Buenos Aires, reconoció que el fenómeno genera una mezcla compleja de confusión, risas y hasta enojo.

“Desde un punto de vista psicológico, se trata de una identificación simbólica con un animal”, dijo Pedace. “Se vuelve patológico o alarmante sólo cuando se convierte en una creencia profundamente arraigada y la persona asume plenamente el papel de un animal, lo que puede conducir a autolesiones o a herir a otros”.