Mirando hacia atrás en el mundo deportivo la última vez que Conor McGregor estuvo en el Octágono

Conor McGregor está de vuelta. Ha sido un largo camino para el famoso luchador, quien peleó por última vez en UFC 264 en 2021 cuando perdió contra Dustin Poirier después de sufrir una fractura de pierna. Desde entonces, lesiones y una suspensión impidieron su regreso a las artes marciales mixtas, pero se confirmó el sábado por la noche que dicho regreso ocurriría el 11 de julio contra Max Holloway en un combate de peso welter.

McGregor, quien en 2016 se convirtió en el primer luchador en poseer títulos de UFC en dos divisiones simultáneamente, es uno de varios luchadores de renombre que regresarán a las artes marciales mixtas después de un período prolongado en los próximos meses. El 16 de mayo, Most Valuable Promotions cuenta con una cartelera absolutamente cargada de regresos de alto perfil, con Ronda Rousey, Gina Carano, Francis Ngannou, Nate Diaz y Junior Dos Santos regresando después de un tiempo alejados de las MMA.

El mundo deportivo era un poco diferente la última vez que McGregor entró al Octágono. Así lucía el panorama alrededor de su última pelea el 10 de julio de 2021.

Los Milwaukee Bucks levantan su primer campeonato en 50 años Los Bucks de Milwaukee ingresaron a los playoffs de la NBA en 2021 a fines de mayo, tras una sequía de títulos que se remontaba a 1971, una racha que terminaría antes que tarde. Los Bucks, sembrados terceros, avanzaron a las Finales, donde se quedaron atrás dos juegos a cero contra los Phoenix Suns, pero se recuperaron para ganar cuatro juegos consecutivos y el título. Giannis Antetokounmpo promedió impresionantes 37.3 puntos y 12.5 rebotes en los cuatro triunfos de los Bucks para ganar el premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

Messi gana su primer trofeo internacional importante Uno de los mejores jugadores de fútbol, Lionel Messi, cuyo currículum de logros es espectacularmente largo, hasta 2021, no había logrado un título con la selección nacional argentina. Messi y Argentina finalmente superaron el obstáculo en la Copa América 2021, con Argentina venciendo a Brasil 1-0 en la final la misma noche que se realizó la pelea de McGregor. Messi anotó cuatro goles y dio cinco asistencias en el torneo, y el éxito resultaría contagioso: Argentina pasaría a ganar tanto la Copa del Mundo 2022 como la Copa América 2024.

Italia en la cima del fútbol europeo El día después de la última pelea de McGregor, Italia venció a Inglaterra 3-2 en penales tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario en la final de la Eurocopa 2020. El campeonato marcó el segundo título de la Euro para Italia, y un breve destello de gloria en una tendencia más amplia de luchas del fútbol italiano.

Tampa Bay se repite en una Final de la Copa Stanley única Los efectos de la pandemia de COVID-19 produjeron una peculiaridad en los playoffs de la Copa Stanley de 2021 que quizás nunca volvamos a ver: dos equipos de la misma conferencia enfrentándose en la final. La NHL eliminó la configuración tradicional de conferencias para la temporada acortada de 2021, resultando en un cuadro de playoffs centrado en una configuración temporal simplificada de cuatro divisiones regionales. El campeonato terminó siendo una Final de la Copa Stanley con zona horaria del este entre el Tampa Bay Lightning y los Montreal Canadiens, que el Lightning ganó en cinco juegos, tres días antes de la pelea de McGregor, para su segundo título consecutivo.

El comienzo de una racha dinástica en el softbol universitario Oklahoma softball ciertamente no era ajeno al éxito antes de que los Sooners ganaran la Serie Mundial de Softbol Universitario de Mujeres en 2021, era el quinto título nacional del programa, con el más reciente unos años antes. Sin embargo, lo nuevo fue la notable racha que comenzó en junio: Oklahoma procedió a ganar las próximas tres Series Mundiales de Softbol Universitario después. Sería el primer cuádruple campeonato en la historia del softbol universitario, solo un equipo había ganado previamente tres seguidos.