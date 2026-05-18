Neymar furioso al ser sustituido erróneamente

Neymar protagonizó una acalorada discusión con los árbitros después de que Santos afirmara que el delantero fue sustituido erróneamente en su derrota por 3-0 ante Coritiba.
El jugador de 34 años buscaba impresionar un día antes de que el director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, anunciara su convocatoria para la Copa del Mundo de este verano.
Sin embargo, fue sustituido después de 65 minutos por Robinho Jr, cuando el cuarto árbitro levantó su número 10 mientras Neymar estaba temporalmente fuera del campo para recibir tratamiento por una lesión en la pantorrilla.
Parecía que Gonzalo Escobar debería haber sido el jugador que dejara su lugar y Neymar recibió una tarjeta amarilla después de intentar regresar al campo.
Luego arrebató la hoja de sustitución de las manos de los árbitros y la mostró a una cámara de televisión para demostrar que Escobar era el que debía salir y no él.
Finalmente, Neymar dejó el campo y le entregó el brazalete de capitán a Escobar.
“El cuarto árbitro se equivocó en la sustitución”, indicó un comunicado de Santos en redes sociales.
“Esto fue confirmado por la cobertura televisiva y por la nota utilizada por los árbitros durante la sustitución. Un error inexplicable que no fue corregido.”
Neymar es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, pero no ha jugado para su país desde 2023 debido a sus luchas con lesiones.
Extendió su contrato con Santos hasta finales de 2026 mientras apuntaba a un lugar en la Copa del Mundo.
Brasil abrirá su campaña mundialista contra Marruecos el 13 de junio antes de enfrentarse a Haití y Escocia en la fase de grupos del torneo, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.
