El regreso de Conor McGregor afianza el mejor verano de MMA…

En el momento en que la primera tarjeta de MMA promovida por Most Valuable Promotions estaba alcanzando su clímax el sábado en Inglewood, California, el CEO de UFC Dana White anunció que la mayor estrella en la historia de UFC, el ex campeón de dos pesos Conor McGregor, estaba listo para regresar al Octágono después de cinco años de ausencia. Se enfrentará al compañero superestrella Max Holloway en una pelea peso welter el 11 de julio en Las Vegas. De repente, algunos de los atletas de MMA más conocidos del pasado están de vuelta en el centro de atención, haciendo de este un verano para mantener tus ojos puestos.

Los escritores de MMA de ESPN Brett Okamoto y Andreas Hale responden las preguntas más importantes en la mente de los fanáticos de MMA ahora que Mack está de regreso.

Considerando la primera tarjeta de MMA de MVP el sábado, UFC Freedom Fights 250 en la Casa Blanca y el regreso de McGregor en la Semana Internacional de la Pelea, ¿es el mejor verano de MMA en una década?

Sin duda, ni cerca. Y para ser justos con todos los otros veranos de la última década, eso era de esperar. Con solo la tarjeta de la Casa Blanca, estás hablando de un evento único en su tipo. Luego sumas a McGregor, Francis Ngannou y Ronda Rousey regresando, posiblemente las dos estrellas más grandes de todos los tiempos, por supuesto que ningún otro verano va a superar eso.

En los últimos años ha habido algo de escasez. No hay duda de que la UFC ha carecido de momentos en los que “el mundo se detiene y observa” últimamente. Parte de eso es el momento y el emparejamiento, y parte habla de un problema potencial que el deporte ha desarrollado en la construcción de estrellas y promoción de eventos de gran impacto. Cuando pienso en las mejores alineaciones de verano de la última década, todos los principales candidatos son de los primeros. El verano de 2020 fue salvaje, debido al ángulo de la Fight Island/COVID-19. Ha habido algunos veranos desde entonces que, francamente, han sido bastante aburridos. Pero este deporte es cíclico y nadie puede negarlo en absoluto: este verano promete ser uno de los mejores de la historia. – Okamoto

De todos los nombres propuestos como oponente de McGregor en su regreso a la pelea, ¿es Holloway la opción correcta?

Fuera de una trilogía con Nate Diaz (Díaz y McGregor están empatados 1-1 en el historial), Holloway es indudablemente la mejor elección. McGregor derrotó a Holloway en su segunda pelea de UFC hace casi 13 años. Holloway tenía 21 años en ese entonces, y la derrota lo impulsó en una racha en la que ganó sus próximas 13 peleas y fue ampliamente considerado como el mejor peso pluma en la UFC. Dada su historia, sus mandatos compartidos en peso pluma y peso ligero y su estatus como favoritos de los fanáticos que aman intercambiar golpes, el guion para uno de los reencuentros más esperados en la historia de UFC se escribe solo. – Hale

¿Cuáles son las posibilidades de que McGregor no llegue al Octágono? Y si no puede pelear, ¿es ese el final de su carrera en UFC?

Una de mis predicciones audaces al comienzo de 2026 fue que ¡McGregor pelearía no una, sino dos veces! Me mantengo firme en eso. Siempre ha sido un comodín debido a su estilo de vida impredecible y el hecho de que no necesita pelear para generar dinero, pero ahora ha pasado casi cinco años sin recibir un bolsa de pelea. Eso es un gran cheque que no está cobrando.

Siempre he creído que quiere pelear; simplemente es cuestión de si su cuerpo y mente son lo suficientemente disciplinados y saludables para llegar a un evento. Parece estar en un lugar mejor ahora que anteriormente, y está motivado para volver. No quiere comenzar un campamento y retirarse de una pelea por segunda vez en dos años. Creo que hay un 80% de posibilidades de que pelee en julio, y creo que mi predicción de “dos veces este año” aún está en juego. – Okamoto

Diré 30%. Por lo que vale, McGregor parece estar hiperenfocado en regresar a pelear. No parece tener muchas distracciones, y en este momento de su vida, necesita que esto se materialice. No importa lo que intenta venderte, McGregor es un luchador ante todo. La comezón necesita ser satisfecha. Sin embargo, a los 37 años, es un riesgo de lesiones esperando suceder. Nadie sabe en qué forma está su cuerpo, especialmente cuando se trata de entrenamiento. Parece que hará todo lo posible para asegurarse de que esta pelea se materialice porque el reloj está haciendo tic-tac en su carrera de lucha, y casi es puesta de sol. – Hale