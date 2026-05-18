Informe de guerra de Ucrania: Los drones que bombardearon la región de Moscú.

El personal de alto rango de las fuerzas armadas de Ucrania ha enumerado una lista de armamento aéreo ucraniano utilizado para destruir objetivos en la región de Moscú durante el fin de semana, incluyendo el avión no tripulado jet RS-1 “Bars”, el dron alado Firepoint FP-1 y un dron previamente desconocido para observadores y analistas, denominado Bars-SM Gladiator.

El servicio de seguridad SBU de Ucrania resaltó un ataque a la planta Angstrom en Zelenograd, región de Moscú, Rusia, que “se especializa en la producción de productos de alta tecnología y microcircuitos para armas de alta precisión”. Se registró un incendio en las instalaciones. La empresa es un componente importante del complejo militar-industrial ruso y está involucrada en la producción de microelectrónica, radioelectrónica, sistemas ópticos y robótica para las necesidades militares del enemigo.

La SBU continuó: “También en la región de Moscú, se impactó la estación de bombeo Solnechnogorskaya, que es una parte crítica del oleoducto circular alrededor de Moscú y se utiliza para bombear, almacenar y transportar grandes volúmenes de gasolina y diésel, en particular para el ejército ruso”. Se reportó un incendio en las instalaciones.

Los ataques “reducen la capacidad del enemigo para continuar su guerra”, dijo la SBU. Las autoridades rusas informaron que al menos cuatro personas murieron y una docena resultaron heridas, y reportaron varios impactos como provenientes de “escombros de drones”, como suelen hacer para insinuar que los drones fueron derribados por las defensas rusas en lugar de alcanzar sus objetivos previstos. A principios del lunes, el ministerio de defensa ruso trató de enfatizar el papel de sus defensas aéreas, afirmando que se derribaron 3,124 drones ucranianos en la semana pasada.

Agence France-Presse dijo que sus periodistas tuvieron acceso a una ubicación no revelada donde Ucrania lanzó sus drones de largo alcance en lo que resultó ser uno de los mayores bombardeos contra Rusia durante el conflicto. Describieron cómo los miembros del batallón prepararon drones similares a aviones antes de despegar hacia Rusia, dejando estelas de chispas y llamas de sus propulsores de cohetes.

Volodymyr Zelenskyy dijo que llevar la guerra a Moscú era “totalmente justificado”. En su discurso nocturno, el presidente de Ucrania dijo que el domingo, las operaciones de combate de las tropas ucranianas superaron en número a las rusas, “un resultado muy significativo”. “Se ha logrado mucho este año, y se nota un cambio en el equilibrio de la actividad en los frentes”.

Dentro de Ucrania, la SBU dijo que se impactó un puesto de mando ruso en el área de Bunge en la región de Donetsk, y puntos de control de UAV en las áreas de Dvorichnaya en la región de Kharkiv, Zavitne en la región de Kherson, y Udachne en la región de Donetsk. “Además, los soldados ucranianos golpearon concentraciones de fuerza enemiga en las áreas de Myrne, región de Donetsk, Krasnohirsk, región de Zaporizhzhia, Volfinsky, región de Kursk de la Federación Rusa, así como dos concentraciones de ocupantes en el distrito Novoekonomichesky de la región de Donetsk”.

Durante la noche del domingo, Rusia volvió a atacar a Ucrania con drones y misiles, apuntando a la ciudad sureña de Odesa y a Dnipro en el sureste, según informaron funcionarios ucranianos. En Odesa, los drones impactaron edificios residenciales, así como una escuela y un jardín de infantes, hiriendo a un niño de 11 años y a un hombre de 59 años, dijo Serhiy Lysak, jefe de la administración militar local. En Dnipro, tres personas resultaron heridas en un ataque con misiles, según el gobernador regional, Oleksandr Hanzha.

Anteriormente, en la región de Zaporizhzhia, un automóvil fue impactado en un ataque ruso, resultando heridos una mujer y un hombre. En la región de Kherson, la fiscalía regional dijo que un dron dejó caer explosivos sobre una casa, matando a un hombre, mientras que ocho civiles resultaron heridos en ataques a ciudades y pueblos de la región.

Se encontró un presunto dron militar ucraniano estrellado en Lituania el domingo, según dijo el centro de gestión de crisis del gobierno lituano. El dron no fue detectado al entrar en Lituania y no estaba armado con explosivos, dijo el jefe del centro, Vilmantas Vitkauskas. El dron fue encontrado estrellado en la aldea de Samane, a 40 km de la frontera con Letonia y a 55 km de Bielorrusia. Kiev aún no había comentado al respecto.

Por otro lado, el ejército letón dijo que se emitió una alerta de dron el domingo por la mañana a lo largo de su frontera con Rusia, y se convocaron cazas militares de la OTAN a la zona. Un dron entró en Letonia por un breve tiempo durante la alerta, dijo el ejército.

Desde marzo, varios drones ucranianos errantes han ingresado al espacio aéreo de los miembros de la OTAN Letonia, Lituania y Estonia que bordean Rusia y su aliado Bielorrusia. Kiev ha insistido en que los drones tenían como objetivo blancos militares en Rusia, pero fueron desviados por contramedidas rusas. La primera ministra letona, Evika Silina, destituyó a su ministro de defensa después de un incidente, lo que llevó a la caída de su gobierno.

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania ha defendido los ataques de largo alcance de Ucrania en Rusia. En una entrevista con Agence France-Presse, Robert Brovdi, conocido como “Madyar”, dijo: “Las fuentes de financiación de los gastos de guerra de Putin se han convertido en objetivos militares legítimos y prioritarios en cualquier área, en cualquier parte del territorio del país ocupante, ya sea en el sur, los Urales o Siberia”. La entrevista se dio antes de que Ucrania lanzara en el fin de semana su oleada de más de 600 drones hacia Rusia.