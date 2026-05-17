El Real Madrid se impuso al Sevilla con una victoria por 1-0 en el Ramon Sanchez-Pizjuan, gracias a un excelente gol en la primera mitad de Vinicius Junior.

Los anfitriones amenazaron en los primeros minutos, con Oso disparando por encima antes de obligar a Thibaut Courtois a realizar una sólida parada después de un peligroso ataque del Sevilla.

El Madrid se fue asentando gradualmente y encontró el gol en el minuto 15 cuando Kylian Mbappe dejó el balón en el camino de Vinicius, quien con calma colocó el balón en la esquina inferior para su decimosexto gol en la liga de la temporada.

A pesar de quedar atrás, el Sevilla siguió compitiendo. Dodi Lukebakio y Neal Maupay causaron problemas ocasionales, mientras que el Madrid confió en Courtois y su línea defensiva para proteger la ventaja.

El Madrid controló más tiempo el balón después del gol, aunque rara vez abrumó al Sevilla. Mbappe lanzó un esfuerzo desviado al final de la primera mitad, y los visitantes se llevaron una ventaja modesta al descanso.

En la segunda mitad, el Sevilla empujó más hacia adelante, mientras que el Madrid lucía peligroso en el contraataque. Vinicius Junior siguió siendo la chispa ofensiva principal del Madrid, creando oportunidades para Mbappe y el suplente Franco Mastantuono, quien estrelló el balón en el poste después de una rápida jugada en el minuto 72.

El Sevilla introdujo a Alexis Sánchez y Chidera Ejuke en un intento por rescatar un punto, pero las oportunidades claras seguían siendo limitadas.

Adams puso a prueba a Courtois con un cabezazo en picada, mientras que Kike obligó a una destacada parada de tiempo de descuento después de un potente disparo desde la distancia.

El Madrid pensó que había sellado el partido cuando Mbappe rodeó al portero y anotó limpiamente, solo para que el VAR confirmara una decisión de fuera de juego.

El Sevilla siguió presionando hasta los últimos segundos, pero Courtois realizó una última parada crucial en tiempo añadido para preservar la portería imbatida.