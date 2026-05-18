Rooney dice que Salah está siendo egoísta y debería ser negado el adiós en Liverpool: No lo tendría cerca del estadio

Wayne Rooney dice que negaría a Mohamed Salah una emotiva despedida de Anfield e insistiría en que estaba “en ninguna parte cerca del estadio” el domingo después de sus comentarios sobre el estilo de juego del Liverpool.

Salah se expresó en redes sociales después de la derrota 4-2 del viernes ante el Aston Villa y hizo comentarios directos sobre las tácticas de los Reds que fueron interpretados como una crítica al jefe Arne Slot, afirmando que el Liverpool debería volver al “fútbol de heavy metal” que se convirtió en la marca registrada de su predecesor Jurgen Klopp.

Salah ya ha anunciado que dejará el Liverpool al final de la temporada y su próximo club actualmente es desconocido.

Se espera que se despida de los aficionados que lo han idolatrado durante los últimos nueve años cuando el Liverpool reciba al Brentford el domingo, pero Rooney cree que no debería estar en el plantel para el partido.

Dijo en el programa de Wayne Rooney en la BBC: “Me entristece al final lo que ha hecho y lo que ha logrado en el Liverpool. No es el momento para que salga y lance otra crítica a Slot.

“Quiere jugar fútbol de heavy metal, así que básicamente está diciendo que quiere el fútbol de Jurgen Klopp. Ahora no creo que Mo Salah pueda lidiar con ese tipo de fútbol. Creo que ya no tiene las piernas para jugar a ese ritmo tan intenso y alto.

“Si fuera Arne Slot, no lo tendría ni cerca del estadio en el último partido. Lo tuve con Alex Ferguson. Tuve un desacuerdo y una disputa y en el último partido de Alex Ferguson en Old Trafford, me dejó fuera del plantel por esa razón.

“Casi ha soltado una granada y ha dicho que no confía y no cree en Arne Slot y casi ha tirado a sus compañeros de equipo que estarán allí la próxima temporada y los ha dejado tener que lidiar con eso también y los ha puesto en una posición”.

Salah socava al jefe del Liverpool, Slot, con un arrebato

Salah ha marcado 257 goles para el Liverpool, ayudándolos a ganar seis trofeos importantes, pero se ha convertido en un dolor de cabeza para Slot esta temporada y, en diciembre, dijo a los medios que su relación con el holandés se había deteriorado.

Fue más allá durante el fin de semana, cuestionando el enfoque actual.

Salah escribió en X: “He visto a este club pasar de los incrédulos a los creyentes, y de los creyentes a los campeones. Se necesitó mucho trabajo y siempre hice todo lo que pude para ayudar al club a llegar allí. Nada me enorgullece más que eso.

“Nuestra caída a otra derrota esta temporada fue muy dolorosa y no es lo que merecen nuestros aficionados. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo de ataque de heavy metal que los oponentes temen y volver a ser un equipo que gana trofeos. Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que se debe recuperar y mantener para siempre. No puede ser negociable y todos los que se unan a este club deben adaptarse.

“Ganar algunos partidos aquí y allá no es lo que debería ser el Liverpool. Todos los equipos ganan partidos.

“El Liverpool siempre será un club que significa mucho para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar durante mucho tiempo después de que me haya ido.

“Como siempre he dicho, clasificar para la Liga de Campeones de la próxima temporada es el mínimo indispensable y haré todo lo que pueda para que eso suceda”.

Salah está siendo egoísta – Rooney

Rooney acusó a Salah, quien solo ha marcado siete goles en la Premier League esta temporada, de ser egoísta y sugirió que mancharía su legado en la Premier League.

Agregó: “Creo que Salah está tratando de justificarse y hacerse sentir mejor porque ha tenido una temporada muy pobre.

“Así que creo que ha sido muy egoísta en lo que ha hecho en las dos ocasiones. Es una lástima y los aficionados estarán de su lado, pero creo que cuando lo examinas más detenidamente y habiendo estado en un vestuario en una situación similar a esa también, Mo Salah sabe exactamente lo que está haciendo.

“Ese es tu entrenador. No puedes faltarle el respeto públicamente dos veces como lo ha hecho y salir impune. Y ahí es donde si fuera Arne Slot, tendría que imponer mi autoridad y simplemente decir, escucha, no vas a llegar a ningún lado el sábado, te guste o no. Realmente dudo que lo haga, pero creo que debería.

“Por supuesto que se merece una buena despedida, pero ¿se lo merece solo por esto? Es la segunda vez que lo hace. Es una pena ver a uno de los grandes íconos de los jugadores de la Premier League salir probablemente de la Premier League en esta situación”.