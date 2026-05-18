Trump parece listo para reiniciar la guerra con Irán.

El Medio Oriente está una vez más al borde de la guerra mientras Trump parece dispuesto a reavivar el conflicto con Irán. Informes indican que convocará a asesores militares el martes, aunque mi entendimiento es que tanto la reunión como la decisión podrían llegar antes. En las últimas horas, Trump ha inundado Truth Social con una oleada de amenazas incendiarias. Mientras que parte de esto puede ser una táctica teatral para forzar a Teherán a rendirse, fuentes en la capital iraní me dicen que esperan que Estados Unidos reanude las hostilidades en las próximas 48 horas.

Debemos reconocer primero que reiniciar la guerra equivale a admitir que la estrategia escalatoria previa de Trump, el bloqueo, ha fallado. A su vez, esto representaba una admisión de que la guerra había fracasado. Lo cual era una admisión de que las amenazas de guerra en enero habían fallado. Como he argumentado antes en mi Substack, esta búsqueda implacable de una solución escalatoria capaz de doblegar a Irán no es única de Trump; se ha convertido en una patología definitoria de la política estadounidense hacia Irán durante décadas.

Aunque los negociadores han logrado avances significativos en varios frentes, hasta ahora las conversaciones han fracasado en producir un acuerdo, en gran parte debido a diferencias irreconciliables sobre el almacén de uranio altamente enriquecido de Teherán. Y dado que Washington ha comprendido que el bloqueo está fracasando, una dinámica nueva y peligrosa ha emergido: ambas partes creen ahora que otra ronda de combates fortalecerá su posición en las negociaciones que seguirán.

Como argumenté en numerosas entrevistas en enero, Trump subestimó drásticamente la fuerza de Irán, mientras que los sectores duros en Teherán creían que la guerra fortalecería la posición de Irán al exponer la falsa debilidad iraní. Desde su perspectiva, el resultado del conflicto validó esa evaluación, dejándolos cada vez más confiados, incluso audaces, sobre lo que podría ofrecer una segunda ronda de guerra. Me dicen que el nuevo Líder Supremo pertenece a este grupo.

Además, así como Teherán cree que Trump tiene la intención de librar la próxima guerra con mucha más ferocidad, los planificadores iraníes están preparando una campaña de represalias mucho más amplia y destructiva, con nuevos objetivos estratégicos y blancos.

Primero, los funcionarios iraníes describen cada vez más la próxima guerra como una oportunidad para infligir un daño estratégico máximo a los Emiratos Árabes Unidos, citando el papel activo de Abu Dhabi en el conflicto anterior, su asociación cada vez más profunda y abierta con Israel y su participación en instar a Trump a reanudar las hostilidades.

Es probable que Teherán apunte a los centros de datos estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, un movimiento que sirve a múltiples propósitos. Los funcionarios iraníes argumentan que estas empresas tecnológicas estadounidenses ya se han convertido en participantes en el conflicto a través de su apoyo al Pentágono. Al mismo tiempo, Teherán ve la oportunidad de paralizar las ambiciones de los EAU de convertirse en un centro global de inteligencia artificial, y, al hacerlo, potencialmente socavar la competencia de Washington en IA con China.

Esto señala una segunda característica definitoria de la estrategia de Irán en una guerra futura. Teherán cree que Trump y su familia tienen intereses financieros en muchas de estas mismas empresas tecnológicas. Apuntar a los intereses comerciales personales de Trump es una palanca que Irán evitó conspicuamente durante el primer conflicto, pero ahora parece estar cada vez más dispuesto a utilizar. La lógica es sencilla: Trump puede tolerar daños a los intereses estratégicos estadounidenses, pero es extremadamente sensible a las amenazas contra su propio imperio financiero. Aumentar el costo personal para Trump mismo, argumenta la razón, y tal vez esté más dispuesto a adoptar una posición negociadora realista.

En tercer lugar, es probable que Teherán muestre mucha menos restricción si surge evidencia de que otros estados del Consejo de Cooperación del Golfo permiten a Estados Unidos o a Israel usar su territorio o espacio aéreo en un conflicto renovado. El resultado sería una escalada horizontal más amplia y mucho más peligrosa, con consecuencias potencialmente catastróficas para la economía global si la infraestructura energética crítica se ve afectada.

En cuarto lugar, el Mar Rojo está en juego. Eso ampliaría dramáticamente el alcance geográfico del conflicto, al tiempo que ejerce una presión aún mayor sobre los ya volátiles precios del petróleo.

Finalmente, Teherán está examinando cada vez más la posibilidad de interrumpir las principales redes de cables submarinos de fibra óptica que corren bajo el Golfo Pérsico, arterias por las cuales fluye la mayor parte del tráfico de internet del CCG, incluidas miles de millones de dólares en transacciones financieras. Los funcionarios iraníes ven esto cada vez más como un segundo Estrecho de Ormuz: un nuevo punto de presión potente capaz de perturbar la economía global a una escala enorme.

Una guerra renovada no es inevitable. Pero cuando ambas partes se convencen de que otra ronda de combates fortalecerá su posición negociadora, la atracción gravitatoria hacia el conflicto se vuelve peligrosamente fuerte, por irracional que pueda ser finalmente la lógica.

(Este artículo fue republicado con permiso del boletín de Trita Parsi)