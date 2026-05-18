NOTICIAS DEL MUNDO: US-ISRAEL-IRÁN-ARCHIVOFOTO

AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkCarolina del NorteDakota del NorteOhioOklahomaOregónPensilvaniaRhode IslandCarolina del SurDakota del SurTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWashington D.C.Virginia OccidentalWisconsinWyomingPuerto RicoIslas Vírgenes de los EE. UU.Fuerzas Armadas de las AméricasFuerzas Armadas del PacíficoFuerzas Armadas de EuropaIslas Marianas del NorteIslas MarshallSamoa AmericanaEstados Federados de MicronesiaGuamPalaosAlberta, CanadáColumbia Británica, CanadáManitoba, CanadáNuevo Brunswick, CanadáTerranova, CanadáNueva Escocia, CanadáTerritorios del Noroeste, CanadáNunavut, CanadáOntario, CanadáIsla del Príncipe Eduardo, CanadáQuebec, CanadáSaskatchewan, CanadáYukon, Canadá
Estados Unidos de AméricaIslas Vírgenes de los EE. UU.Islas menores alejadas de los EE. UU.CanadáMéxico, Estados Unidos MexicanosBahamas, Mancomunidad de lasCuba, República deRepública DominicanaHaití, República deJamaicaAfganistánAlbania, República Popular Socialista deArgelia, República Democrática Popular deSamoa AmericanaAndorra, Principado deAngola, República deAnguilaAntártida (territorio al sur de 60 grados S)Antigua y BarbudaArgentina, República ArgentinaArmeniaArubaAustralia, Mancomunidad deAustria, República deAzerbaiyán, República deBaréin, Reino deBangladés, República Popular deBarbadosBielorrusiaBélgica, Reino deBeliceBenín, República Popular deBermudasBután, Reino deBolivia, República deBosnia y HerzegovinaBotsuana, República deIsla Bouvet (Bouvetøya)Brasil, República Federativa deTerritorio Británico del Océano Índico (Archipiélago de Chagos)Islas Vírgenes BritánicasBrunéi DarussalamBulgaria, República Popular deBurkina FasoBurundi, República deCamboya, Reino deCamerún, República Unida delCabo Verde, República deIslas CaimánRepública CentroafricanaChad, República deChile, República deChina, República Popular deIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)Colombia, República deComoras, Unión de lasCongo, República Democrática delCongo, República Popular delIslas CookCosta Rica, República deCosta de Marfil, República deChipre, República deRepública ChecaDinamarca, Reino deYibuti, República deDominica, Mancomunidad deEcuador, República deEgipto, República Árabe deEl Salvador, República deGuinea Ecuatorial, República deEritreaEstoniaEtiopíaIslas FeroeIslas Malvinas (Falkland)Fiyi, República de las Islas FiyiFinlandia, República deFrancia, República FrancesaGuayana FrancesaPolinesia FrancesaTerritorios Franceses del SurGabón, República GabonesaGambia, República de laGeorgiaAlemaniaGhana, República deGibraltarGrecia, República HelénicaGroenlandiaGranadaGuadalupeGuamGuatemala, República deGuinea, República Revolucionaria del PuebloGuinea-Bissau, República deGuyana, República deIslas Heard y McDonaldSanta Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano)Honduras, República deHong Kong, Región Administrativa Especial de ChinaHrvatska (Croacia)Hungría, República Popular de HungríaIslandia, República deIndia, República de laIndonesia, República deIrán, República Islámica deIrak, República deIrlandaIsrael, Estado deItalia, República ItalianaJapónJordania, Reino Hashemita deKazajstán, República deKenia, República deKiribati, República deRepública Popular Democrática de CoreaRepública de CoreaKuwait, Estado deRepública KirguisaRepública Democrática Popular LaoLetoniaLíbano, República LibanesaLesoto, Reino deLiberia, República deJamahiriya Árabe LibiaLiechtenstein, Principado deLituaniaLuxemburgo, Gran Ducado deMacao, Región Administrativa Especial de ChinaMacedonia, antigua República Yugoslava deMadagascar, República deMalawi, República deMalasiaMaldivas, República deMalí, República deMalta, República deIslas MarshallMartinicaMauritania, República Islámica deMauricioMayotteEstados Federados de MicronesiaMoldavia, República deMónaco, Principado deMongolia, República Popular de MongoliaMontserratMarruecos, Reino deMozambique, República Popular deMyanmarNamibiaNauru, República deNepal, Reino deAntillas NeerlandesasPaíses Bajos, Reino de losNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaragua, República deNíger, República deNigeria, República Federal deNiue, República deIsla NorfolkIslas Marianas del NorteNoruega, Reino deOmán, Sultanato dePakistán, República Islámica dePalaosTerritorio Palestino OcupadoPanamá, República dePapúa Nueva GuineaParaguay, República dePerú, República deFilipinas, República de lasIsla PitcairnPolonia, República Popular dePortugal, República PortuguesaPuerto RicoQatar, Estado deReuniónRumania, República Socialista deFederación RusaRuanda, República de RuandaSamoa, Estado Independiente deSan Marino, República deSanto Tomé y Príncipe, República Democrática deArabia Saudita, Reino deSenegal, República deSerbia y MontenegroSeychelles, República deSierra Leona, República deSingapur, República deRepública Eslovaca (República Eslovaca)EsloveniaIslas SalomónSomalia, República de SomaliaSudáfrica, República deGeorgia del Sur y las Islas Sandwich del SurEspaña, Estado españolSri Lanka, República Socialista Democrática deSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSudán, República Democrática deSurinam, República deSvalbard y Jan